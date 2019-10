Sebastian Fitzjohn è il nuovo responsabile del canale di ServiceNow

Sebastian Fitzjohnimage, responsabile Alliances & Channel EMEA, si occuperà di abilitare e accelerare l’ecosistema di partner nella Regione e di diffondere l’utilizzo della NowPlatform

Sebastian Fitzjohn è il nuovo Vice President, Alliances & Channelimage desc for 11 Ecosystem, Europe,image desc for 12 Middle East and Africa (EMEA) di ServiceNow.

Fitzjohn si occuperà di abilitare e accelerare la community dei partner e di implementare nell’area EMEA il nuovo modello operativo globale dell’Alliances & Channel Ecosystem, che ha l’obiettivo di generare nuove vendite e diffondere le capacità della NowPlatform all’interno di un ecosistema sempre più in crescita.

Fitzjohnha oltre 20 anni di esperienza nel settore IT e ha ricoperto ruoli importanti nelle vendite, sia dirette che rivolte ai partner. Prima di entrare in ServiceNow ha ricoperto il ruolo di Seniorimage desc for 23 Director forimage desc for 24 the EMEA Globalimage desc for 25 System Integrator andimage desc for 26 System Outsourcerimage desc for 27 business in VMware.

“In ServiceNow vogliamo aiutare le organizzazioni ad accelerare la trasformazione, automatizzando i flussi di lavoro in modo da rendere possibili esperienze utenti sorprendenti, ma creando allo stesso tempo un significativo valore di business – commenta Fitzjohn -. Per noi il successo dei partner è sinonimo del successo dei clienti. Lavorando insieme e focalizzandoci sui risultati di business dei clienti crediamo che si possa generare una grossa opportunità per accelerare la crescita del business, sia di ServiceNow che dei partner”.