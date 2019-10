Konica Minolta ha riunito i suoi partner al Leadership Campus europeo 2019

Al Leadership Campus europeo 2019 Konica Minolta condivide nuove visioni e soluzioni

Konica Minolta Business Solutions Europe ha accolto più di 1.000 dei suoi Partner di canale all’European Leadership Campus (ELC) 2019. L’evento si è tenuto lo scorso 18 ottobre a Copenaghen, in Danimarca: obiettivo del Summit è stato condividere con i rivenditori i prodotti, le soluzioni e i servizi più recenti dell’azienda e confrontarsi insieme sull’evoluzione delle esigenze del mercato.

Rethink your Scope

Lo slogan che ha accompagnato l’evento è stato “Rethink your Scope”; un modo per invitare i partecipanti a cogliere sia le sfide che le opportunità che la trasformazione digitale offre. Particolare focus è stato dato all’innovativo Workplace Hub, una soluzione IT all-in-one che consente alle aziende di creare un ambiente di lavoro interconnesso e semplificare la propria infrastruttura IT.

“Siamo lieti di accogliere i nostri Partner di canale nel nostro European Leadership Campus”, ha dichiarato Keiji Okamoto, Presidente di Konica Minolta Business Solutions Europe. “Il nostro tema di quest’anno – Rethink your Scope – è sia un invito che una sfida per noi stessi e per i nostri partner. Insieme, possiamo mettere in discussione lo status quo e creare nuove interessanti opportunità. Come azienda, siamo perfettamente posizionati per inaugurare la nuova era di “Connected Workplace”. Ripensando la natura del lavoro, stiamo fornendo soluzioni come Workplace Hub, che incarnano la nostra visione di ambiente di lavoro dove persone, dispositivi e spazi sono integrati. A ELC 2019 abbiamo voluto mostrare ai nostri Partner come siamo in grado di abilitarli a portare questa trasformazione ai loro clienti”.

La giornata

ELC offre ai Partner di tutta la regione europea e CAMEA di Konica Minolta informazioni sulle tendenze chiave del mercato, nonché informazioni sulle prospettive dell’azienda per affrontare le opportunità di oggi e di domani, dall’ufficio alla stampa professionale, fino alle soluzioni di servizi IT.

Più nel dettaglio, il programma ha visto un intervento di Shoei Yamana, Presidente e CEO di Konica Minolta, che ha dato una visione globale sulla società e uno speech di Keiji Okamoto, che ha illustrato la strategia di canale di Konica Minolta per la regione.

Il campus ha offerto anche una vetrina di una vasta gamma di prodotti, soluzioni e servizi di Konica Minolta. Oltre a Workplace Hub, i partner hanno avuto modo di sperimentare le ultime innovazioni e conoscere meglio le nuove soluzioni per l’ufficio, la gestione dei documenti e processi aziendali e per la stampa professionale.

“L’European Leadership Campus è molto più di una conferenza”, ha spiegato Olaf Lorenz, General Manager of the International Marketing Division di Konica Minolta Business Solutions Europe. “Il formato del campus consente un vero scambio di conoscenze con i nostri stimati Partner commerciali.

I partecipanti possono interagire con presentazioni specifiche e lungimiranti su temi come l’evoluzione di “Connected Workplace” o la sfida delle fake news, per le quali abbiamo offerto workshop pratici.

È per loro un’occasione per scoprire come beneficiare delle opportunità di vendita che soluzioni come Workplace Hub o la Realtà Aumentata possono offrire. Anche lato stampa professionale, abbiamo dato modo ai partner di conoscere i nuovi sistemi in anteprima mondiale prima del lancio globale”.

Un occhio all’ambiente

In linea con il profondo impegno di Konica Minolta per la sostenibilità, ELC 2019 è stato completamente Carbon-Neutral: sono circa 1.102 le tonnellate di carbonio che sono state compensate nel corso di tutto l’evento, comprendendo anche tutti i pernottamenti, pasti, materiali e le attività di transfer degli ospiti e dello staff Konica Minolta.