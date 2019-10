Bitdefender pensa ai partner con una piattaforma di marketing automation dedicata

La nuova piattaforma di marketing automation dedicata al canale di Bitdefender, l’innovativo Partner Marketing Portal, semplifica la gestione del funnel marketing

Bitdefender, società attiva nella sicurezza informatica che protegge più di 500 milioni di sistemi in 150 paesi, annuncia il nuovo Partner Marketing Portal per far crescere le attività di lead generation e profilazione dei prospect.

I vantaggi del nuovo portale Bitdefender

La nuova piattaforma di marketing automation dedicata al canale consente ai partner Bitdefender di gestire facilmente l’intero funnel marketing e di fornire loro un supporto più efficace e tempestivo per generare più lead con un miglior monitoraggio. Grazie al Partner Marketing Portal, i partner possono inoltre sfruttare i vantaggi derivanti dalle campagne di content syndication, social media automation e co-branding.

Grazie alla funzione 360 Prospect Insight, il Partner Marketing Portal, piattaforma facile da usare ed intuitiva, tiene traccia delle prestazioni dei singoli lead e studia il loro comportamento su landing page, social media, siti web dei partner e altre interazioni per delineare un profilo esaustivo dei potenziali clienti.

La piattaforma, genera anche una migliore comprensione del comportamento dei prospect indicando quali tra le email relative ad offerte commerciali vengono aperte, i link cliccati e i whitepaper scaricati.

Bitdefender farà leva sui nuovi vantaggi dal Partner Marketing Portal per creare campagne di marketing pronte all’uso per ogni prodotto e soluzione e condividerle con i partner. Con un semplice clic, i partner possono sfruttare progetti “in -a-box”, ovvero campagne dedicate che includono diverse risorse marketing pensate per alimentare i lead e creare nuove opportunità.

Questa piattaforma è disponibile per tutti i distributori di Bitdefender e per partner di riferimento che si rivolgono a tutte le tipologie di partner (rivenditori, ibridi e MSP) nei paesi in cui Bitdefender è presente.