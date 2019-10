TP-Link debutta a SICUREZZA 2019

TP-Link partecipa per la prima volta a Sicurezza 2019, la fiera diventata punto di riferimento per gli operatori in Italia e uno degli eventi più importanti nel panorama europeo del settore Security & Fire, in programma dal 13 al 15 novembre prossimi, presso Fiera Milano. Lo stand TP-Link è l’E26, nel padiglione 7. Per l’azienda […]

TP-Link partecipa per la prima volta a Sicurezza 2019, la fiera diventata punto di riferimento per gli operatori in Italia e uno degli eventi più importanti nel panorama europeo del settore Security & Fire, in programma dal 13 al 15 novembre prossimi, presso Fiera Milano. Lo stand TP-Link è l’E26, nel padiglione 7.

Per l’azienda sarà l’occasione per offrire una panoramica dell’innovativo portfolio di prodotti pensati per rispondere appieno alla costante evoluzione del mercato del networking, che ha come paradigma principale la digitalizzazione. In fiera saranno esposte la serie switch Jetstream, la soluzione wireless professionale Omada e la nuova gamma Service Provider con Agile Solution integrata.

La serie JetStream

La serie JetStream garantisce elevate performance e scalabilità, oltre a supportare le più robuste funzionalità di sicurezza a livello LAN. Gli switch JetStream PoE sono lo strumento ideale per la realizzazione di applicazioni di Video Sorveglianza IP, di soluzioni VoIP/ToIP e Wireless a livello Corporate, Enterprise o dove ci sia la necessità di un supporto PoE estremamente affidabile e di alto livello.

Omada

Omada, che in greco significa “team”, è invece la soluzione wireless professionale in cui tutti gli elementi, proprio come una squadra, interagiscono al fine di ottenere i migliori risultati in termini di connettività.

L’ecosistema comprende prodotti Wi-Fi, switch e security gateway, che è possibile gestire da un’unica piattaforma centralizzata tramite controller con supporto cloud. Il risultato è un notevole vantaggio in termini di scalabilità di rete e semplicità di gestione da remoto, oltre che un consistente risparmio di tempo.

Spazio ai Service Provider

Ci sarà spazio infine anche per i Service Provider, con la soluzione hardware + software con Agile Solution integrate che comprende modem router compatibili con tutte le tecnologie di connessione e caratteristiche studiate su misura per i (W)ISP.

I dispositivi sono stati curati in ogni dettaglio per assicurare tutte le funzionalità utente e di gestione necessarie a garantire un alto ROI a fronte di un impegno economico iniziale quasi nullo ed a integrano la funzionalità Agile Config, che semplifica notevolmente le operazioni di configurazione e di gestione dei dispositivi installati.