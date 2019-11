Kyocera entra nel production printing a getto d’inchiostro con il sistema TASKalfa Pro 15000c

Kyocera presenta il primo dispositivo per la stampa di produzione, il sistema TASKalfa Pro 15000c

Kyocera Document Solutions Europe, specialista in soluzioni documentali, si espande in nuovi settori di business e presenta il primo dispositivo per la stampa di produzione, il sistema TASKalfa Pro 15000c. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nella diversificazione Kyocera, che ha sfruttato la sua vasta esperienza per la creazione della tecnologia a getto d’inchiostro.

Grazie alla vasta esperienza e competenza nel settore del printing, dove le stampanti e i sistemi multifunzione Kyocera sono tra i più rispettati sul mercato, Kyocera Document Solutions fa il suo ingresso ufficiale nel settore del production printing. Il sistema offre bassa manutenzione, grande efficienza e ridotto consumo energetico e offre la possibilità di stampare grandi volumi in modo economico.

“Questo è un momento fondamentale per Kyocera, che porta la sua esperienza decennale nel settore della stampa di produzione. TASKalfa Pro 15000c è un innovazione creata dall’unione delle forze dei nostri esperti in tutto il mondo. La macchina straordinariamente produttiva offre alle aziende di tutte le dimensioni un ritorno sugli investimenti senza rivali grazie alla capacità di 150 pagine al minuto e all’affidabilità leader del mercato”, ha spiegato Marcel Ebbenhorst, Manager of Production Print, Marketing Innovation Centre di Kyocera Document Solutions Europe.

I plus

Mentre questo lancio di prodotto proietta Kyocera in una nuova area di business, conserva molte delle caratteristiche chiave che hanno reso il marchio così famoso. Uno di questi aspetti è la facilità di manutenzione del dispositivo, grazie alle poche parti mobili che riducono il rischio di guasto e possono essere in molti casi sostituite dagli utenti stessi, senza l’intervento di un tecnico. Ciò garantisce affidabilità alle aziende che richiedono solidità dai propri servizi di stampa a causa delle elevate quantità di stampe richieste da ogni lavoro di produzione.

Inoltre, TASKalfa Pro 15000c può migliorare la produttività di qualsiasi lavoro di stampa, grazie a un tempo di riscaldamento di meno di 120 secondi e un tempo di prima copia di 5,5 secondi o meno. Ciò offre una maggiore agilità e flessibilità alle aziende che non possono permettersi di attendere l’output di stampa. Se combinato con la semplice integrazione nei flussi di lavoro esistenti, il dispositivo può garantire che gli utenti trovino sempre il modo di rispettare anche le scadenze più esigenti senza compromettere la qualità, il controllo o i costi.

Tutto ciò si ottiene garantendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale, che è al centro della filosofia Kyocera, considerando che il dispositivo funziona a 6,3 KwH/settimana di Typical Electricity Consumption (TEC), rappresentando uno dei prodotti migliori per efficienza energetica in questa categoria di mercato. Ottimizzando al massimo il consumo di energia, TASKalfa Pro 15000c conferma l’attenzione di Kyocera per la riduzione dell’impatto ambientale e dei costi.