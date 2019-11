Ingram Micro distribuisce Kapsolo in Italia

Ingram Micro ha stretto un accordo con KAPSOLO, azienda che progetta e produce filtri per la privacy

Ingram Micro Italia distribuirà in Italia la proposta di KAPSOLO Europe, azienda attiva nell’ambito dei filtri per la privacy e protezione dello schermo.

Concentrati su innovazione e qualità, KAPSOLO progetta e produce filtri per la privacy: fondata nel 2019 a Copenaghen con la missione di proteggere le persone dall’hacking visivo.

I produttori KAPSOLO in Germania sono l’unico fornitore di tutte le tecnologie; Plug-in e

adesivo a 2, 4 vie, soluzioni magnetiche, filtri dorati e protezione antiriflesso per schermi.

A differenza della maggior parte degli altri filtri sul mercato, KAPSOLO utilizza le migliori

materie prime del Giappone e protegge il dispositivo non solo dall’angolo sinistro / destro

ma anche dall’alto / dal basso, a 4 vie.

Il configuratore KAPSOLO PRODUCTFINDER supporta tutti i tipi di dispositivi: smartphone, tablet, notebook e monitor, tutti i marchi, tutte le dimensioni, oltre 50000 modelli e offre soluzioni personalizzate fino a schermi da 90 pollici.

I filtri per la privacy di KAPSOLO impediscono l’hacking visivo, i dati sono sicuri e aiutano le aziende a garantire la conformità al GDPR. La maggior parte dei filtri disponibili sul mercato copre solo l’area standard dello schermo, KAPSOLO garantisce soluzioni “edge to edge”, il che significa che i filtri non coprono solo l’area di lettura standard, ma coprono l’intero schermo comprese le aree di ombra / spazio nero (schermo senza cornice) angoli.

“Ingram Micro comprende le conseguenze dell’hacking visivo e dell’impatto delle normative

GDPR ed ha quindi rapidamente identificato che KAPSOLO è il brand in grado di supportare

e fornire prodotti per TUTTI i marchi, TUTTE le dimensioni. Ingram Micro e Kapsolo si

concentreranno sullo sviluppo di rivenditori a valore aggiunto, e-commerce, canali di

rivenditori di piccole e medie imprese (PMI) e rivenditori chiave” afferma Martina Lazzerini,Vendor Management Manager di Ingram Micro Italia.