Debutto a Sicurezza 2019 per Sonepar Italia

L’azienda attiva nella distribuzione di materiale elettrico in Italia sarà dal 13 al 15 novembre a Milano

Sonepar Italia parteciperà per la prima volta a Fiera Sicurezza 2019, di scena dal 13 al 15 novembre a Milano.

L’azienda specializzata della distribuzione di materiale elettrico in Italia, con 100 punti vendita e 1500 dipendenti, presenterà tutte le soluzioni e i servizi che mette a disposizione degli installatori specializzati del mondo security.

Allo stand L02 M03 localizzato presso il Padiglione 5, sarà presente il team degli specialisti della divisione Builiding Automation & Construction, che riunisce le competenze di Sonepar Italia in materia di sicurezza, videocitofonia, domotica, automazioni domestiche, controlli, cablaggio strutturato, antennistica, antincendio, integrazione di impianti e supervisione.

Sarà così possibile per gli installatori ricevere informazioni sulla formazione specifica che Sonepar offre sulle dinamiche legate alle veloci evoluzioni del settore, dettate dalla crescente digitalizzazione, così come le normative che regolano l’installazione degli impianti di sicurezza ed in particolare di videosorveglianza.

Nello stand di 64 metri quadri, i visitatori verranno intrattenuti con una attività di gamification, organizzata in partnership con un network di oltre 20 aziende produttrici presenti in fiera. Verrà offerto un momento ludico e di formazione, con un particolare “gioco dei memo” a disposizione su tablet, ideato da Sonepar sul mondo security.

Come riferito in una nota ufficiale da Claudio Squizzato, Responsabile Building Automation di Sonepar Italia: “Il comparto Sicurezza in Sonepar Italia cresce da qualche anno a doppia cifra, è per noi business solido, con un grande potenziale di crescita, su cui vogliamo investire per diventare il punto di riferimento nazionale per tutti gli installatori. Per la prima volta quest’anno saremo presenti a Fiera Sicurezza, per testimoniare la nostra specializzazione; si tratta di un mercato in grande fermento in cui il gruppo Sonepar crede e investe. La domanda di sicurezza da parte della nostra società è cresciuta negli anni in ogni ambito, lavorativo, professionale e personale, poiché oggi questo tema è percepito come prioritario nella vita delle persone”.