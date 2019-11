Avnet Abacus si aggiudica il premio speciale di distribuzione di Vishay

Avnet Abacus è stato nominato da Vishay come distributore di componenti passivi con la crescita più rapida nell’ultimo triennio

Avnet Abacus, distributore di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e divisione Europea di Avnet, si è aggiudicata uno speciale premio di distribuzione di Vishay, produttore a livello mondiale di semiconduttori discreti e componenti elettronici passivi. Il riconoscimento premia Avnet Abacus come “Fastest Growing Passive Distributor from 2016 to 2018” di Vishay.

Negli ultimi tre anni, infatti, Avnet Abacus ha registrato una continua crescita delle vendite di componenti passivi Vishay.

“Vishay ha un portfolio esteso e di alta qualità che comprende oltre un milione di differenti componenti passivi e vanta molti marchi distintivi che sono ben conosciuti in tutto il mercato – ha affermato Alan Jermyn, VP Marketing in Avnet Abacus -. Questo premio è il riconoscimento del successo legato non solo alla nostra abilità di fare squadra ma anche al lavoro che stiamo facendo per facilitare i clienti nella scelta e acquisto dei componenti Vishay.”

Avnet Abacus è un distributore Vishay autorizzato in tutta Europa.