Epson è pronta per il Natale

Sotto l’albero un’offerta per cinema, fotografie o per la stampa di letterine e biglietti natalizi

Dalla videoproiezione Home Cinema, alla stampa a colori e in bianco e nero, fino alla stampa fotografica di alta qualità, anche quest’anno Epson torna a proporre per Natale soluzioni tecnologiche pensate sia per facilitare le attività quotidiane delle persone sia per portare un tocco di innovazione in casa.

Si parte dal modello EF-100W/B (nella foto), il videoproiettore laser 3LCD più piccolo della sua gamma grazie alle sue dimensioni compatte che permettono di trasportarlo senza difficoltà: il lato più lungo misura solo 23 cm. Inoltre l’installazione è semplicissima, perché può essere collocato in qualsiasi posizione e può proiettare in qualsiasi direzione, perfino sul soffitto.

Disponibile in due versioni (bianca e nera) e con finiture eleganti, EF-100W/B offre a un prezzo di 949 euro già ivate un’alta qualità delle immagini e grazie alla funzione di regolazione automatica assicura proiezioni perfette e senza distorsioni. La massima dimensione delle immagini è di 150 pollici, mentre anche alla luce del giorno, la sorgente luminosa laser fornisce un’immagine chiara e vibrante, quindi non è necessario oscurare l’ambiente o utilizzare uno schermo.

Per una stampa conveniente per famiglie e piccoli uffici

Una famiglia di stampanti e multifunzione composta da 10 modelli monocromatici e da 18 a colori senza cartucce ma serbatoi ricaricabili consentono di risparmiare il 90% sul costo dell’inchiostro ed eliminano la frustrazione di esaurire la cartuccia sempre nel momento sbagliato.

EcoTank ET-2600 è un multifunzione 3-in-1 con un’autonomia fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori prima di ricaricare i serbatoi. Grazie alla connettività Wi-Fi e all’app gratuita Epson iPrint può stampare documenti spediti da smartphone e tablet da qualsiasi parte del mondo al costo di 269,99 euro.

Infine, un’idea regalo per gli appassionati di fotografia e per chi desidera stampare scatti delle vacanze, foto ricordo e non solo, è rappresentato dai multifunzione all-in-one Expression Photo XP-8600 (A4) e XP-970 (che stampa fino al formato A3) hanno inchiostri a 6 colori, per realizzare immagini di alta qualità e lunga durata, anche su CD e DVD.

Offrono una vasta gamma di funzionalità intuitive, tra cui stampa fronte/retro automatica per formati A4, vassoio di uscita motorizzato e accensione automatica per una maggiore comodità. Inoltre, con la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct offrono agli utenti tutta la libertà di stampare da mobile come e quando vogliono, a partire da 179,99 euro, Iva inclusa, per il modello Expression Photo XP-8600.