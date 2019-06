Disponibile da luglio, il videoproiettore laser portatile di Epson unisce stile e flessibilità

Epson presenta EF-100W/B, il suo primo videoproiettore laser portatile, progettato per offrire alle persone la massima flessibilità di fruizione. Disponibile da luglio, EF-100W/B è anche il più piccolo videoproiettore Epson: il lato più lungo misura 23 cm. Dotato di un telaio compatto e leggero e disponibile nei colori bianco o nero, utilizza la tecnologia laser Epson.

Usando una sorgente luminosa laser e spostando le prese d’aria e l’ingresso dell’alimentazione sul lato, gli ingegneri hanno progettato un videoproiettore compatto che può essere posizionato e che può proiettare in qualsiasi direzione (muri, soffitti, pavimenti), per la massima flessibilità di utilizzo.

La massima dimensione delle immagini è di 150 pollici, l’ideale per apprezzare i contenuti proiettati. Anche alla luce del giorno, la sorgente luminosa laser fornisce un’immagine chiara e vibrante, quindi non è necessario oscurare l’ambiente o utilizzare uno schermo.

La funzione di regolazione automatica dell’immagine (correzione trapezoidale verticale e orizzontale) assicura inoltra proiezioni perfette, senza distorsioni. La sorgente luminosa laser ha una vita di 20.000 ore senza necessità di manutenzione, corrispondenti a un utilizzo di oltre cinque ore al giorno per dieci anni.

Configurazione rapida, fruizione semplice dei contenuti in streaming e stile elegante

A complemento della sua portabilità, EF-100W/B offre una configurazione rapida e semplice. Le persone possono avviare la Guida introduttiva che illustra come impostare il videoproiettore e scoprire le sue caratteristiche principali. Inoltre, il telecomando facilita la navigazione grazie all’interfaccia semplice, mentre inserendo un cavo nella porta HDMI è possibile accedere ai contenuti presenti negli smartphone, tablet, lettori DVD, console o laptop.

Altrettanto agevole è la fruizione dei contenuti in streaming: è sufficiente collegare dispositivi quali Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku e Apple TV. Il design plug and play incorpora inoltre varie opzioni audio: altoparlanti integrati, connettività Bluetooth per soundbar e un jack per cuffie. Infine con la modalità audio è possibile enfatizzare al meglio il tipo di contenuto proiettato.

EF-100W/B è stato progettato per persone attente allo stile: la versione bianca ha rifiniture in argento, mentre quella nera si distingue per i bordi color rame. Entrambi presentano angoli arrotondati, pulsanti minimalisti e una finitura in similpelle.