Da Panasonic i proiettori LCD con tecnologia di raffreddamento liquido per l’Education

Per la prima volta al mondo, Panasonic ha prodotto una linea di proiettori LCD / laser con tecnologia di raffreddamento liquido per l’istruzione e il business

E’ disponibile la nuova gamma di proiettori PT-MZ16K di Panasonic, concepita per l’istruzione e il business.

Si tratta del primo proiettore LCD / laser al mondo dotato di tecnologia di raffreddamento liquido e anche il modello Panasonic più silenzioso e potente del suo genere presente sul mercato, con una luminosità di 16.000 lumen per un’esperienza visiva nitida, un’affidabilità operativa continua e un’integrazione di sistema semplificata.

Esperienza visiva nitida, a lunga durata

La serie PT-MZ16K con risoluzione WUXGA riunisce i proiettori 3LCD SOLID SHINE, che offrono da 10.000 a 16.000 lumen in tre diversi modelli (PT-MZ16K, PT-MZ13K e PT-MZ10K).

L’esperienza visiva nitida e a lunga durata è frutto di una progettazione all’avanguardia, che ha saputo innovare ulteriormente il pannello LCD, la piattaforma per l’unità LD e le nuove ottiche.

Il primo videoproiettore con raffreddamento liquido dedicato a un dispositivo LCD / laser che garantisce la più elevata silenziosità dell’intero settore (38 dB in modalità normale per l’MZ16K).

Perfetto per sale conferenze, aule e seminari, il filtro ECO è resistente alla polvere, raggiunge le 20.000 ore di utilizzo e si pulisce semplicemente con acqua.

La gamma è predisposta per il 4K e supporta i segnali in ingresso 4K/60p da DIGITAL LINK e HDMI.

Progettato per un funzionamento continuo

Pensato per garantire l’affidabilità, il blocco ottico della gamma PT-MK16K sfrutta un motore a triplo drive combinato con una ruota al fosforo inorganico compatta, esclusiva di Panasonic, per un funzionamento ininterrotto e un’alta luminosità costante anche nel caso di un guasto imprevisto del laser. Invece, nel caso di interruzione del segnale, il dispositivo passa automaticamente a un ingresso di riserva preferenziale secondario.

Nel dispositivo è anche incluso un piccolo display a LED che, insieme alle porte di ingresso, agevola la configurazione e la visualizzazione di informazioni sullo stato ed eventuali messaggi di errore.

Integrazione di sistema semplificata

La gamma PT-MZ16K è la più leggera nella sua categoria, con meno di 22,3 kg di peso e un volume inferiore a 53 l. Grazie ai suoi rapporti di proiezione da 0,48 a 7,4, la nuova linea di ottiche impedisce la formazione di vuoti nella riproduzione delle immagini.

Tutti i modelli supportano la funzionalità Geo Pro che, tramite il controller remoto per la regolazione del proiettore, permette un controllo più rapido e intuitivo in rete. È prevista anche la possibilità di utilizzare il software ET-UK20, per feature più flessibili e funzionali quali la regolazione geometrica, la mascheratura e l’uniformità, mentre l’utilizzo del software CUK10 permetterà la regolazione automatica del proiettore tramite l’utilizzo di fotocamere, per risparmiare tempo e denaro.

La serie vanta una gamma completa di opzioni di ingresso, tra cui SDI IN, DVI-D IN, RGB IN, HDMI, LAN/DIGITAL LINK, LAN, DC OUT, SERIAL IN/OUT, REMOTE1/2 IN/OUT.

I proiettori PT-MZ16K, PT-MZ13K e PT-MZ10K saranno disponibili da metà novembre 2019.