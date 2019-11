Snom A190: headset DECT multicella

Snom, produttore internazionale di telefoni IP premium per professionisti e aziende, presenta il nuovo A190 cordless DECT multicella

Salire un paio di piani per andare nello showroom o attraversare il cortile per entrare nel reparto di produzione o in magazzino: chi si muove spesso all’interno della sede aziendale desidera comunque essere reperibile telefonicamente per colleghi e clienti. Porte d’acciaio, soffitti di cemento o altre condizioni infrastrutturali potenzialmente avverse non dovrebbero inficiare la qualità della trasmissione audio. Chi inoltre desidera avere le mani libere durante la conversazione deve poter contare su una soluzione che vada ben oltre il telefono IP cordless.

Con il nuovo headset DECT A190 Snom Technology risponde in maniera ottimale all’esigenza di lavorare e telefonare senza impedimenti in ambienti multicella, anche qualora l’edificio aziendale presenti ostacoli infrastrutturali, superfici particolarmente ampie o in presenza di installazioni con migliaia di utenti.

La nuova cuffia Snom A190

Con i suoi 45 gr, la cuffia monoaurale Snom A190 convince per l’audio a banda larga di qualità eccellente, inclusa la soppressione di eco e rumori di fondo.

Il dispositivo presenta due modalità operative: l’interno dell’utente viene configurato esclusivamente sull’A190 (stand-alone) oppure viene implementato sia sull’headset sia su un telefono IP DECT Snom (modalità di accoppiamento).

Con una portata di fino a 50 metri all’interno degli edifici e di fino a 300 metri all’aperto, lo Snom A190 integra una potente batteria a ioni di litio che consente di telefonare ininterrottamente per fino a sette ore. Qualora la carica della batteria dovesse avvicinarsi a zero, lo Snom A190 emette un avviso vocale che informa l’utente di potenziali limitazioni d’uso.

La cuffia cordless DECT Snom A190 per installazioni multicella é compatibile con le stazioni base DECT Snom della serie M e disponibile da subito presso i rivenditori Snom al prezzo di listino raccomandato di € 148.