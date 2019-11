ASUS annuncia il rivoluzionario ZenWiFi

Nuovi sistemi WiFi Mesh con prestazioni ottimizzate, facile configurazione, controlli avanzati e un design elegante

ASUS annuncia ZenWiFi, una nuova serie di sistemi WiFi mesh che garantiscono un segnale WiFi estremamente veloce e affidabile in tutta la casa, con una configurazione facile, flessibile e potente.

La serie ZenWiFi si presenta in due modelli: ZenWiFi AX con l’ultimo WiFi 6 (802.11ax) e ZenWiFi AC con WiFi 5 (802.11ac).

Il sistema ZenWiFi permette di avere un’unica rete a cui accedere in tutta la casa, eliminando le classiche attese nel passaggio da un extender di rete ad un altro. Per gli utenti che preferiscono un maggiore controllo, ZenWiFi offre diverse opzioni di configurazione avanzate che consentono di perfezionare ogni aspetto della propria rete.

ZenWiFi include anche AiProtection Pro, sicurezza di rete integrata con aggiornamenti gratuiti a vita di Trend Micro. AiProtection include anche il controllo parentale avanzato per proteggere i bambini durante la navigazione online da contenuti inappropriati.

Copertura totale e veloce per tutta la casa

A differenza di altri sistemi mesh presenti sul mercato, ZenWiFi offre la possibilità di configurare nomi SSID diversi per ciascuna delle tre bande WiFi, in modo da potersi connettere facilmente alla rete 2,4 GHz, per un WiFi ad ampia copertura, o alla banda 5GHz per quello ad alte prestazioni. In alternativa, si può semplicemente lasciare che la funzione ASUS Smart Connection assegni automaticamente i dispositivi alla banda da 2,4 GHz o 5 GHz a seconda dell’intensità del segnale wireless rilevata e del traffico. Un algoritmo appositamente progettato garantisce un roaming senza interruzioni insieme a stabilità, velocità e ampia copertura.

Un’altra caratteristica che differenzia questa innovativa soluzione è la possibilità di configurare una banda WiFi completa a 5 GHz come connessione backhaul dedicata (ovvero dedicare una porzione di una rete gerarchica che comprende i collegamenti intermedi tra la rete centrale e le piccole sottoreti ai “margini” della stessa rete gerarchica) mentre l’altra banda 5 GHz può essere utilizzata per la connessione dei dispositivi, a differenza dei tradizionali sistemi WiFi mesh dual-band che sacrificano metà della larghezza di banda wireless totale alla connessione backhaul.

Grazie al design migliorato, è possibile sperimentare un WiFi veloce e stabile anche quando i dati vengono trasferiti da più hub per raggiungere i dispositivi connessi. ZenWiFi ha anche degli alloggiamenti verticali per le antenne e un circuito appositamente progettato per ottimizzare la potenza del segnale WiFi e fornire un migliore flusso d’aria, migliorando le prestazioni termiche per un funzionamento costante ed affidabile.

ZenWiFi AX sfrutta la più recente tecnologia WiFi 6 per una velocità totale dei dati che raggiunge i 6600 Mbps e copre fino a 510 metri quadrati (circa sei stanze). La sua CPU quad-core offre tutto il potenziale di prestazioni del WiFi 6, rendendolo adatto ad ampi ambienti di rete. ZenWiFi AC è dotato dello standard WiFi 5 (802.11ac), che offre una velocità di trasmissione dati fino a 3000 Mbps e copre fino a 500 metri quadrati.

Esclusiva tecnologia AiMesh e sicurezza AiProtection Pro

ZenWiFi dispone di AiProtection Pro di Trend Micro gratuito a vita. Questa soluzione di sicurezza integrata offre una protezione completa e continua per la rete e tutti i dispositivi collegati e offre aggiornamenti regolari per la sicurezza gratuiti per sempre, mantenendo aggiornata la sicurezza della rete da possibili virus e malware. Include inoltre il controllo parentale per proteggere i bambini da contenuti inappropriati durante le navigazioni online e per gestire al meglio il loro utilizzo della rete.

ZenWiFi offre inoltre l’esclusiva tecnologia AiMesh configurabile tramite un’intuitiva app mobile e un’interfaccia web che rende facile e veloce l’impostazione della rete mesh per tutta la casa, offrendo inoltre ai più esperti il pieno controllo delle funzionalità di rete avanzate, come la gestione della larghezza di banda e Impostazioni QoS. AiMesh è una soluzione estremamente flessibile e consente di combinare diversi modelli di router ASUS per estendere il proprio sistema WiFi mesh. Ogni volta che si desidera maggiore copertura o nuove funzionalità, è possibile aggiungere un nuovo router compatibile alla propria rete AiMesh senza alcuna difficoltà.

ZenWiFi AC e ZenWiFi AX saranno disponibili in Italia nella prima metà del 2020.