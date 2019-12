NEC presente a Utility Week e POWERGEN Europe 2019

NEC ha presentato le sue soluzioni innovative in ambito control room e LED in occasione della Utility Week e POWERGEN Europe 2019. Da NEC sicurezza, flessibilità e produttività per i settori energy e utility

NEC Display Solutions Europe era presente a European Utility Week e POWERGEN Europe 2019 a Parigi – Paris Expo Porte de Versailles gli scorsi 12-14 novembre.

La multinazionale giapponese ha presentato le sue ultime novità incluse la nuova generazione di display LCD, schermi dvLED ed il software per la gestione multi-sorgente delle control room Hiperwall.

NEC ha accolto i clienti presso il suo stand con dimostrazioni, che spiegavano come le sue soluzioni display vengono inserite nell’ambiente control room:

Visalizzazioni situazionali smart – grazie ad un’illimitata flessibilità, Hiperwall offre agli operatori un quadro composto da un vasto numero di immagini, con dati provenienti da sorgenti multiple.

Grazie ad un’operatività semplificata al massimo, Hiperwall offre contenuti provenienti dai singoli desktop o proiezioni in salette riunioni o grandi schermi digitali in grandi sale mettendo a disposizione dati utili nel più breve tempo possibile. Questo si traduce in un aumentato controllo dei rischi ed una maggiore efficienza operativa con minori costi di gestione.

Display dvLED e LCD per control room – L’ultima gamma di schermi dvLED NEC offre visualizzazioni plug-and-play su larga scala consentendo alle organizzazioni di sfruttare informazioni dinamiche in elevata risoluzione in ogni tipo di ambiente.

Capacità 24/7 – I display NEC sono stati progettati per garantire affidabilità sul lungo periodo. Sono perfetti per un utilizzo intensivo 24/7 nelle control room.

Operatività a prova di guasto – NEC garantisce massima produttività e sicurezza operativa grazie alla tolleranza di errore di Hiperwall ed alla ricchezza dei dati incrociati dei suoi videowall con display dvLED e LCD video. Essi garantiscono un’operatività continua anche in caso di interruzione di corrente assicurando applicazioni mission–critical con un massimo livello di affidabilità.

Dietmar Salewski, Sales Director for Energy, Utilities and Security di NEC Display Solutions Europe, ha affermato: “E’ un piacere riuscire soddisfare le richieste dei nostri clienti e partner nel settore energy and utility. Il volume, la velocità e la diversità delle informazioni stanno crescendo molto rapidamente nel mercato energy, rendendo più importante che mai la visualizzazione di tutti i beni e servizi pubblici in maniera rapida e veloce. Le nostre soluzioni uniscono una profonda attenzione nei riguardi delle esigenze dell’ambiente control room, offrendo precisionee efficienzaza e produttività in un comparto industriale in costante movimento”.