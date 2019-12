Ricoh a drupa 2020

Ricoh sarà presente alla più importante fiera mondiale dedicata alla stampa presentando un’ampia gamma di soluzioni grazie alle quali i professionisti del settore possono trasformare il loro business

Il mercato della stampa è in un momento di trasformazione e gli operatori del settore devono riuscire a innovare il business. Questo sarà il filo conduttore di drupa 2020, la più importante fiera dedicata alla stampa che si svolgerà dal 16 al 26 giugno 2020 presso l’area fieristica di Düsseldorf (Messe Düsseldorf), in Germania.

Presso lo stand di 1.800 mq di Ricoh i print service provider potranno scoprire le innovazioni tecnologiche che possono aiutarli ad abbracciare il cambiamento e a pensare in modo nuovo. Evoluzione, crescita e flessibilità sono le parole chiave.

Tra le tecnologie a disposizione dei visitatori presso lo stand Ricoh vi saranno:

• Ricoh Pro VC70000, soluzione inkjet modulo continuo che si contraddistingue per il sistema di asciugatura e la flessibilità dei supporti tra cui le carte patinate tradizionali di solito utilizzate con i sistemi offset

• Ricoh Pro C7200 e Ricoh Pro C9200, sistemi a foglio singolo con elevate capacità nella gestione della carta

• I software Ricoh ProcessDirector e Ricoh Supervisor che migliorano i workflow produttivi aumentando l’efficienza

Inoltre, saranno sotto i riflettori le soluzioni per l’Industrial Printing, tra cui Ricoh Pro L5160 latex roll-to-roll per la comunicazione visiva e Ricoh Ri 1000 per la stampa Direct-to-Garment.

Tutte queste soluzioni mostrano l’impegno di Ricoh verso un’innovazione che possa davvero fare la differenza per i fornitori di servizi di stampa, consentendo loro di prepararsi al futuro e di esplorare nuovi orizzonti di produttività. I visitatori potranno toccare con mano applicazioni realizzate con le soluzioni Ricoh e un flusso produttivo completo ed ottimizzato.

“Dallo scorso drupa – commenta Eef De Ridder, Vice President, Commercial and Industrial Printing Group, Ricoh Europe – abbiamo ampliato il nostro portfolio per offrire sempre maggior supporto ai professionisti che operano del mondo Commercial e Industrial, in modo che possano trasformare il business e rispondere alle nuove esigenze dei loro clienti. Ora la nostra offerta è completa ed include soluzioni inkjet a colori ad elevata velocità, sistemi a foglio singolo, grande formato e DTG. Ai dispositivi di stampa si aggiungono soluzioni software che semplificano la produzione aumentandone l’efficienza. Abbiamo dunque tutte le carte in regola per aiutare i print service provider a cogliere nuove opportunità e ad entrare in nuovi mercati”.