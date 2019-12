Avaya presenta Avaya IX Subscription: un trampolino di lancio verso il cloud

Avaya IX Subscription è la formula di abbonamento a consumo che offre maggiore flessibilità ai clienti in EMEA e APAC

Avaya ha lanciato Avaya IXTM Subscription, il nuovo programma di abbonamento Avaya IXTM che semplifica per i clienti EMEA e APAC l’acquisto e l’utilizzo delle soluzioni di comunicazione e collaborazione globali di Avaya per guidare la propria crescita aziendale.

I vantaggi

Avaya IX Subscription offre ai clienti la flessibilità di modulare i consumi legati all’utilizzo delle soluzioni CC e UCC di Avaya in base alle proprie specifiche esigenze. La nuova offerta, che prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, consente ai clienti di evitare le complessità e i costi delle licenze software e dei relativi rinnovi contrattuali, concentrandosi invece sulla crescita della propria attività.

Tra gli ulteriori vantaggi per le aziende che aderiranno al programma vi sono la riduzione dei rischi di impresa, una maggiore agilità operativa, processi di budgeting e di acquisto semplificati e la massima flessibilità nel caso si decida di aggiungere nuovi servizi o nuovi utenti.

Avaya IX Subscription include l’accesso alle ultime versioni del software, la possibilità di estendere del 20% il numero di utenti abbonati senza costi aggiuntivi e il supporto dei servizi di assistenza Avaya.

“Continuiamo a offrire ai nostri clienti la più ampia scelta possibile di opzioni di implementazione e, come parte di ciò, siamo ora in grado di estendere il modello di abbonamento alle infrastrutture di comunicazione on-premise. Ci aspettiamo che i nostri clienti passino da un paradigma di implementazione on-premise a un cloud privato o pubblico nei prossimi due o tre anni, e Avaya IX Subscription rappresenta un comodo trampolino di lancio verso il cloud”, ha dichiarato Yaser Al Zubaidi, Senior Director – Engagement Solutions, Avaya International.

Cosa offre Avaya

Nell’ambito del programma di abbonamento Avaya IX, l’azienda fornisce ai clienti esistenti offerte di trade-in e upgrade per proteggere ed estendere gli attuali investimenti in infrastrutture di comunicazione Avaya. I clienti possono scambiare le loro licenze esistenti – a tempo indeterminato – con crediti da utilizzare per il pagamento degli abbonamenti. Per i clienti che non utilizzano le versioni più recenti dei software Avaya, Avaya offre anche un programma “Experience Avaya” per l’aggiornamento ad Avaya OneCloud o Avaya IX on-premise.

Inoltre, Avaya IX Spaces, la nuova piattaforma cloud-based dell’azienda per la collaborazione e le riunioni di team, è inclusa in tutti gli abbonamenti Avaya IX. Avaya IX Spaces integra perfettamente voce, video, attività, condivisione e molto altro in un’unica soluzione facilmente accessibile ovunque, su qualsiasi dispositivo: dispositivi mobili, desktop, telefoni e sistemi di sala. Avaya IX Spaces è progettato per i team che hanno bisogno di un modo semplice ed efficace per comunicare e gestire le attività per creare un ambiente più efficiente per le aziende e le organizzazioni.