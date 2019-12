Da Panasonic un nuovo telefono IP per comunicazioni aziendali

Il nuovo KX-HDV800 offre suoni di alta qualità e chiamate in conferenza semplici e intuitive

Panasonic ha annunciato il lancio del nuovo KX-HDV800, telefono per conferenze IP che offre alle comunicazioni aziendali e al mondo del business uno strumento di straordinaria qualità. KX-HDV800 incorpora il meglio delle tecnologie attuali con l’obiettivo di ridurre il rumore e assicurare un’esperienza audio HD di estrema nitidezza, grazie all’utilizzo di un avanzato microfono omnidirezionale a 360 gradi.

Grazie all’app per conferenze di Panasonic e all’app per smartphone dedicata, KX-HDV800 offre una gestione delle riunioni molto più personale e immediata e consente di iniziare o di unirsi a una riunione telefonica solamente con un singolo tocco. L’app diventa così l’assistente perfetto per qualsiasi riunione: tramite l’utilizzo di PC, tablet o telefono cellulare consente di scorrere intuitivamente la rubrica, creare gruppi per conferenze, gestire i partecipanti, regolare il volume e l’audio, svolgere tante altre operazioni.

Per una qualità audio senza compromessi

A differenza di altoparlanti e microfoni per computer, il telefono per conferenze IP KX-HDV800 supporta le comunicazioni full-duplex (audio bidirezionale) e offre efficienti funzionalità di cancellazione dell’eco e di riduzione del rumore statico.

Collegando il telefono da conferenza a un computer in cui sia installata un’applicazione per comunicazioni unificate UC (ad esempio Softphone IP o UC Pro di Panasonic), KX-HDV800 sarà in grado di elaborare l’audio, migliorando la qualità del suono durante l’uso dell’applicazione stessa.

Quando si dice versatilità



L’utilizzo di una porta per schede di memoria SD incorporata nel KX-HDV800 consente di registrare qualsiasi chiamata in conferenza su una scheda SD/SDHC di 32 KB massimo (venduta separatamente). Inoltre, avvalendosi del telefono da conferenza come dittafono, è possibile registrare le riunioni interne e avere a disposizione 35 ore di registrazione per GB in maniera facile e comoda.

Un singolo KX-HDV800 è in grado di gestire sale riunioni di 30 mq di ampiezza massima. Per di più, grazie alla varietà di porte, KX-HDV800 può connettersi a ulteriori microfoni e auricolari wireless e si dimostra il telefono da conferenza IP ideale per le sale di qualsiasi dimensione, fino a interi auditorium.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonella Sciortino, Field Marketing Manager Communication Systems and Security Solutions Bus: «KX-HDV800 è in grado di garantire performance di alto livello: riduzione del rumore e audio di una qualità eccezionale sono solo due delle caratteristiche principali del nuovo telefono per conferenze IP di Panasonic Business. Dopo il sistema di comunicazione software KX-NSV300, il lancio di questo prodotto segna un ulteriore passo in avanti nel mondo della comunicazione aziendale, per un’esperienza utente senza pari».