Display: NEC lancia nuova gamma di soluzioni LED Direct View

I nuovi schermi dvLED offrono una visualizzazione plug-and-play su larga scala anche negli ambienti più luminosi e difficili

Sono due le nuove serie di schermi LED Direct View di NEC Display Solutions Europe che rendono possibile ogni applicazione per sfruttare contenuti dinamici ad alta risoluzione in qualsiasi ambiente.

I LED bundle NEC della serie FE sono soluzioni complete per schermi di diverse dimensioni a partire da 110’’, con passi di pixel che vanno dai 1,2 mm fino ai 3,5 fino alla risoluzione ultra-HD (UHD). Disponibili sia in versione montata a muro che in quella auto-portante, queste soluzioni offrono una visualizzazione superba per immagini senza interruzioni in qualsiasi tipo di business.

Serie LED FE

La serie LED FE è perfetta per applicazioni come display per presentazioni su larga scala, schermi per conferenze o videowall in auditorium, il tutto senza cornici che interrompono ne immagini. Il bundle fornisce tutto ciò che è necessario per l’installazione a parete e un set-up immediato. Grazie alle caratteristiche costruttive della parte posteriore e al sistema di cablaggio interno la serie FE è progettata per una manutenzione interamente frontale e può essere installata vicinissima alla parete per superare problemi di spazio non avendo la necessità di disperdere il calore posteriormente.

Serie LED A

La serie LED A digital poster di NEC è costituita da display ultra-sottili e leggerissimi progettata per il signage mobile ed applicazioni di wayfinding. E’ perfetta per sostituire i roll-up usati durante gli eventi e nel settore retail offrendo operatività ‘plug-and-play’ grazie ad un media player integrato che consente di riprodurre in tempo reale immagini e video.

Spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division: “Con le nuove serie LED FE e A, NEC ha unito l’ingegneria tedesca con il controllo di qualità giapponese per creare un portfolio di soluzioni di schermi robusti, perfetti per tantissime applicazioni, dai videowall per presentazioni e infotainment ad applicazioni mobile, di wayfinding e advertising dinamici negli aeroporti e nel settore retail. Tramite i dvLED, vengono ricreate esperienze di visualizzazione qualitative sfruttando contenuti dinamici ed accattivanti che suscitano grande attenzionalità.”