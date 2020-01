SolarWinds lancia SolarWinds Backup for Office 365

Il nuovo SolarWinds Backup for Office 365 è una soluzione che offre protezione essenziale e cloud-first per i dati di Office 365 Exchange, OneDrive e SharePoint

SolarWinds, fornitore di software di gestione IT, lancia SolarWinds Backup for Office 365, concepito per ampliare l’offerta di servizi di protezione dei dati mediante la possibilità di conservare e recuperare i dati di Office 365.

Backup for Office 365, gestibile attraverso la stessa dashboard basata sul Web utilizzata per la protezione di server, workstation e documenti aziendali di importanza critica, effettua il backup e consente di ripristinare i dati relativi a Exchange, OneDrive e SharePoint.

La richiesta di strumenti efficaci e a costi contenuti che aiutino gli MSP a ridurre l’impatto potenziale di dannosi attacchi esterni ed errori di utenti interni è in crescita. Lo stesso vale per le funzionalità, ancora più critiche, di conservazione e recupero dei dati e di dimostrazione della conformità alle normative, ora che sempre più aziende adottano applicazioni SaaS e spostano risorse sul cloud.

“Backup for Office 365 ci ha aiutato a far sentire i nostri clienti più al sicuro e a proprio agio con le soluzioni cloud, poiché ha consentito loro di riacquistare il controllo del backup dei propri dati”, ha affermato Kelvin Tegelaar, CTO, Lime Networks. “La soluzione è semplice da gestire ed estremamente efficiente, e offre ai nostri clienti un livello extra di protezione e continuità.”

I vantaggi

Con Backup for Office 365, gli utenti possono ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative, gestendo i backup di Office 365 insieme a quelli di server e workstation, inoltre possono conservare copie recuperabili di dati di Exchange per sette anni e archiviare dati di OneDrive e SharePoint per un anno. È incluso anche lo storage dei backup sul cloud privato di SolarWinds, che offre più di 30 data center globali in risposta ai requisiti locali relativi ai dati.

“Se l’esecuzione dei backup è affidata allo storage, allora i dati sono potenzialmente a rischio. Se non si esegue un backup sicuro dei dati, bastano un eccesso di zelo nella pulizia delle e-mail o un attacco ransomware intenzionale per ritrovarsi davvero in difficoltà. L’attenzione di Microsoft è focalizzata sulla disponibilità di e-mail e dati attivi, ma per quanto riguarda la possibilità di recuperare i dati accidentalmente eliminati o sovrascritti esistono potenziali falle, risolvibili unicamente mediante un prodotto di backup efficace”, ha affermato Mav Turner, Group Vice President of Products, SolarWinds MSP. “Backup for Office 365 è concepito per assicurare grande tranquillità, offrendo agli MSP il controllo sulla conservazione e sulla possibilità di recuperare i dati dei propri clienti in Office 365, per essere pronti ad aiutarli nel momento del bisogno. I backup vengono eseguiti in maniera silenziosa in background e l’unica differenza degna di nota sarà una maggiore consapevolezza che i dati sono al sicuro, qualunque cosa accada.”