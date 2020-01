Una veste tutta nuova per Zyxel Nebula

Presentata la nuova veste della soluzione di cloud networking Nebula, che offre ora una dashboard funzionale e nuove features

Zyxel ha annunciato il rilascio di un’importante riprogettazione della soluzione di cloud networking Nebula. Oltre alla nuova ed elegante interfaccia utente, che presenta miglioramenti in termini sia di estetica che di facilità di utilizzo, Nebula dispone ora di una serie di strumenti di gestione intelligente oltre all’ampliata gamma di device compatibili.

Questi upgrade rivoluzionari consentiranno agli utenti di massimizzare il potenziale delle loro reti cloud più agevolmente.

La dashboard migliorata dà il massimo supporto agli utenti: gli appassionati di Nebula noteranno subito il punto focale dell’aggiornamento grazie a una dashboard visivamente piacevole per il Nebula Control Center. Lo sfondo chiaro si allinea all’estetica dell’app Nebula, offrendo un’interfaccia dall’aspetto coerente su tutti i dispositivi.

Inoltre, è stata introdotta una modalità scura per l’intera interfaccia Nebula, che rappresenterà un vero sollievo per gli occhi, offrendo un’esperienza d’uso più confortevole in quegli ambienti in cui la luce troppo intensa del monitor può causare un eccessivo affaticamento oculare. Gli utenti potranno passare dai temi chiari a quelli scuri i un solo clic.

Per chi lavora in condizioni di scarsa illuminazione, la nuova modalità scura del Centro di controllo Nebula promette un contrasto più equilibrato per un uso più confortevole. Ma i miglioramenti non sono solo estetici. Traendo spunto dal feedback degli utenti Nebula, la dashboard di nuova generazione migliora la facilità di utilizzo consentendo una personalizzazione praticamente illimitata, come i widget personalizzabili e il design What-You-See-Is-What-You-Get del captive portal per il WiFi. Con molte altre aggiunte front-end, Nebula vanta prestazioni complessive migliori e un’esperienza utente senza pari.

Connettività di rete intelligente, semplice e sicura

Nebula presenta inoltre diverse nuove caratteristiche chiave che garantiranno una migliore gestione del cloud facendo risparmiare tempo prezioso. Il wizard di avvio, che ora supporta le impostazioni del firewall, assicura una configurazione di rete rapida, completa e semplice. Lo smart engine di Nebula facilita ulteriormente la correlazione delle impostazioni e degli eventi su tutta la rete. Se un utente desidera creare una rete VLAN con un SSID per gli ospiti, Nebula lo guida automaticamente attraverso le impostazioni d’interfaccia VLAN del firewall. Inoltre, quando la funzione di spegnimento programmato PoE è abilitata su uno switch per il risparmio energetico, Nebula sa che non dovrà segnalare un alert offline dell’AP per tutti gli AP collegati a quello switch.

La famiglia Nebula cresce per un futuro migliore e più veloce

La gamma di dispositivi supportati da Nebula è aumentata con l’arrivo dei nuovi access point WAX650S, NWA110AX e WAX510D. Tutti dispongono del WiFi 6 (802.11ax) e di una maggiore sicurezza, compreso il filtraggio MAC per ogni SSID, l’ultimo standard in termini di WiFi con WPA3 e l’assegnazione dinamica delle VLAN. Quest’ultima è perfetta per le grandi reti scolastiche o aziendali, in quanto può separare gli utenti in più VLAN, isolandoli per una maggiore sicurezza e consentendo anche una gestione più semplice.

L’aggiornamento introduce inoltre lo switch XS3800-28 nella famiglia Nebula Cloud. Si tratta di uno switch di aggregazione 10G completo che può servire da core per una rete Nebula. Con l’ulteriore comodità della gestione via cloud, lo switch è completamente predisposto per fornire potenza e prestazioni al top di gamma. Per le reti più piccole, nei prossimi mesi è previsto il lancio di uno switch 10G con meno porte.

Come riferito in una nota ufficiale da Crowley Wu, Vice Presidente della SBU Networking di Zyxel: «Essendosi resi conto del suo enorme potenziale commerciale, sempre più vendor stanno entrando nel mercato della gestione del cloud networking, ma forniscono funzionalità e gamma limitate. Come leader di soluzioni complete di cloud networking per le PMI, Zyxel ha fatto grandi passi avanti con l’interfaccia di nuova generazione offerta dalla nostra ultima versione di Nebula. Rinnovando l’interfaccia utente in modo da renderla più interessante e coinvolgente, offriamo a tutti gli utenti il massimo dall’esperienza Nebula».