Sfida a premi per il canale di Snom

Per inaugurare il nuovo decennio con la giusta carica, Snom ha annunciato alle aziende che fanno parte del suo canale una simpatica sfida che coinvolgerà le realtà che, fino alle ore 11 del prossimo 14 febbraio, si saranno registrate al programma partner sul portale dedicato.

Per loro lo specialista della telefonia VoIP ha messo a punto un entusiasmante “rally”, il gioco a premi con cui Snom festeggia l’inizio del nuovo anno.

In palio, ci sono 3 iPad Pro di ultima generazione con 256 GB, WI-FI + rete mobile per un valore di oltre 1.200 euro a dispositivo, ma anche 3 stazioni base DECT multicella di ultima generazione di Snom M900 e altrettanti M90 (l’ultimo telefono IP DECT entrato nel portafoglio di terminali cordless del produttore) per un valore di poco inferiore a 900 euro ciascuno.

Chiudono il quadro della lista premi 4 cuffie DECT Snom A150 del valore di 167 euro per unità.

Chi vuole assicurarsi uno degli allettanti premi deve rispondere correttamente a dieci domande su Snom e i suoi prodotti, cosa che non dovrebbe essere difficile per i partner esperti. L’estrazione dei vincitori avrà luogo venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 11 via live stream dallo studio interno di Snom.

A due giorni dal lancio del rally sono già numerosi i partner che, rimessisi nella carreggiata del business quotidiano, hanno già inviato le proprie risposte.

Per partecipare basta accedere QUI.