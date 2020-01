RS Components amplia l’offerta di utensili manuali RS PRO

RS ha aggiunto oltre 300 nuove linee a una vasta selezione di utensili di alta qualità per i tecnici della manutenzione

RS Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha ampliato la sua gamma di utensili manuali RS PRO, consentendo ai tecnici della manutenzione di acquistare singoli attrezzi non disponibili in precedenza. La gamma vedrà un significativo incremento con più di 300 nuove linee di prodotti ad integrazione dell’attuale offerta di kit utensili RS PRO.

Tutti i prodotti disponibili all’interno dei kit utensili RS PRO sono ora disponibili per l’acquisto individuale, consentendo ai tecnici e agli ingegneri della manutenzione di rifornirsi rapidamente di utensili in base alle proprie esigenze. L’introduzione dei singoli utensili a livello di linea di prodotto non solo permetterà di rinnovare i kit utensili già acquistati, ma offrirà anche ai clienti la possibilità di creare propri kit su misura in base alle singole esigenze.

Gli utensili disponibili singolarmente all’interno della gamma RS PRO comprendono tra gli altri anche cacciaviti ed estrattori di viti, pinze, martelli, punzoni, scalpelli, chiavi e bussole, utensili per sbavatura e finitura, seghe e piallatrici, utensili per saldatura e dissaldatura e accessori per cavi. Inoltre, i clienti possono acquistare un rifornimento di utensili a basso costo con la disponibilità di kit con inserti in schiuma.

Distribuito ora nelle regioni EMEA e Asia Pacifico, con disponibilità a magazzino di quasi tutti gli attrezzi più venduti, il portfolio di utensili manuali RS PRO ammonta a circa 2.500 prodotti, tra cui kit completi di utensili, cassette e pannelli per utensili.

Tutti i prodotti RS PRO sono disponibili a prezzi altamente competitivi e riportano lo “RS Seal of Approval” di RS PRO, che certifica l’effettuazione di test rigorosi per soddisfare i sempre più stringenti standard industriali.