Allnet.Italia distribuirà la videosorveglianza di Axis

Axis Communications, specialista nel mercato della videosorveglianza di rete, ha siglato una partnership strategica con Allnet.Italia, distributore a valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative nell’informatica e nelle telecomunicazioni, per potenziare la propria offerta su tutto il territorio nazionale.

L’alleanza tra Axis e Allnet permetterà ad entrambe le aziende di rafforzare la propria offerta e di sviluppare nuove soluzioni per il mercato, grazie a un approccio condiviso, organico e strutturato, basato su un processo di vendita a valore e a progetto.

“Allnet ha una solida presenza sul mercato sia dal punto di vista territoriale, grazie a una rete commerciale presente in tutta Italia, che consulenziale – dichiara Roberto Briscese, Distributor account manager Axis Communications Italia -. Avvalendosi di competenze tecniche su soluzioni integrate e convergenti, Axis potrà rafforzare la propria posizione nei settori di mercato più consolidati come Retail e Transportation e puntare a quelli di recente espansione come Healthcare, Education e Hospitality”.

Innovativa per natura, Axis amplia continuamente la propria offerta. La partnership con un distributore flessibile come Allnet potrà quindi contribuire alla crescita dell’azienda nei segmenti di mercato emergenti come quelli dell’Audio, del Controllo Accessi e nell’ambito Smart Cities, oltre al consolidamento in quelli storici come la videosorveglianza e la protezione perimetrale.

Diego De Marchi, Chief Sales Officer di Allnet.Italia, aggiunge: “Questa collaborazione con Axis Communications, vera pioniera nel settore della videosorveglianza, si fonda su una condivisione di valori, quali l’impegno, il rispetto, l’entusiasmo e la valorizzazione delle persone. Il tempo e i risultati raggiunti nel settore delle Unified Communication & Collaboration e nell’Internet delle cose hanno rafforzato il segnale che Allnet.Italia sia il giusto partner strategico”.

“Il mondo della videosorveglianza sta cambiando – prosegue De Marchi -, si avvicina sempre più all’IoT, integrando soluzioni per la gestione di Smart City, Smart Road e Smart Building, il controllo degli accessi, il riconoscimento dei volti delle persone, con l’imperativo della CyberSecurity. Vogliamo fare leva su questi cambiamenti per creare un nuovo business insieme ad Axis, puntando sulle nostre risorse, che consideriamo un valore aggiunto, nel perseguire con successo questa nuova sfida”.