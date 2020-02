Grazie a Poly le aziende europee possono realizzare una Zoom-room in 48 ore. Poly distribuirà un nuovo hardware ai clienti Zoom in due giorni grazie alla partnership con Starin

Poly (precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che facilita le connessioni e collaborazioni umane significative, ha annunciato che si impegnerà a fornire a tutti i clienti che utilizzano Zoom un device Poly entro due giorni.

Per offrire tale servizio esclusivo per i clienti Zoom, Poly collabora con Starin Marketing, una società Midwich Group e un distributore AV leader specializzato in soluzioni audio, video, multimediali, di illuminazione e di comunicazione.

La video bar nativa Zoom Poly Studio X, sarà una delle prime soluzioni ad essere disponibile per i clienti europei come parte di questo accordo strategico.

Le video bar Studio X dispongono di una semplice configurazione plug-and-play che porta Zoom Room fuori dal laptop con un clic e dentro sale riunioni o aree di lavoro collaborative come le huddle room.

La distribuzione della famiglia Studio X, supportata da Starin, inizierà in Europa oggi. Altre soluzioni Poly verranno aggiunte alla distribuzione di Starin nei prossimi mesi per creare un portfolio tecnologico di sale riunioni end-to-end tra cui scegliere, come la soluzione Poly Studio USB, il Poly G7500 all-in-one meeting room e le soluzioni di conference phones Poly Trio.