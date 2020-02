Horizon, Canon Business Center, entra nel territorio mantovano con le soluzioni di stampa rivolte a professionisti e imprese

Horizon è un Partner Canon Business Center per l’area del Triveneto. Di recente Horizon ha consolidato la propria forza sul territorio consolidando la propria posizione anche in Lombardia

Canon sostiene il Canon Business Center, Horizon Group, nell’ampliamento delle sue attività sul territorio di Mantova. Da pochi mesi, infatti, ha integrato la distribuzione delle soluzioni di stampa affiancandole al business IT anche nel capoluogo lombardo. L’azienda, specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni hardware e software, incrementa così il proprio raggio di azione come già accadeva nelle altre sedi del gruppo.

Con sede principale a Bolzano dal 2001, Horizon è un Partner Canon Business Center per l’area del Triveneto. Grazie a un grande patrimonio di competenze ed esperienza l’azienda offre il massimo livello di consulenza nella vendita e assistenza del portafoglio a valore Canon, inclusi prodotti e soluzioni software avanzate per la gestione documentale. Di recente Horizon ha consolidato la propria forza sul territorio consolidando la propria posizione anche in Lombardia.

“E’ motivo di grande soddisfazione annunciare l’espansione nel territorio di Mantova del nostro Partner Horizon. Siamo infatti al fianco di tutte quelle aziende che desiderano innovarsi e trovare nuovi modi per essere competitive, aiutandole a intraprendere un percorso di crescita volto ad ampliare il loro business e rispondere al meglio alle esigenze dei clienti . Ogni loro traguardo e risultato è motivo di orgoglio per Canon. Il successo reciproco è il vero obiettivo.” ha commentato Teresa Esposito, Indirect Sales Director di Canon Italia.

Quale partner certificato Canon in ambito Output Management, Managed Print & Document Service, e nelle soluzioni AEC&M, Horizon si rivolge ad aziende di varie dimensioni, spaziando dai piccoli studi professionali, aziende di progettazione tecnica, meccanica e manifatturiera fino a realtà più strutturate che si affidano alle soluzioni Canon per semplificare i flussi di lavoro e accrescere la produttività.

Essere certificati Canon significa seguire un percorso formativo commerciale, tecnico e di prevendita per acquisire e consolidare competenze sull’offerta Canon. Costruire e mantenere un network di operatori professionali che, attraverso percorsi di sviluppo congiunti, portino sul territorio la value proposition e le soluzioni Canon rappresenta da sempre un asset strategico per l’azienda.