Cybersecurity: accordo tra Avast e Future Time

Avast e Future Time insieme per un nuovo approccio alla sicurezza cibernetica sul mercato italiano



Future Time, azienda romana attiva dal 2001 nella distribuzione di soluzioni per la sicurezza informatica, e Avast, fornitore di tecnologie di cybersecurity di nuova generazione per contrastare gli attacchi informatici in tempo reale, si sono alleate per rivoluzionare l’approccio al mondo della sicurezza.

Future Time ha scelto di collaborare con Avast perché crede nell’approccio innovativo alla sicurezza informatica offerto dall’azienda di Praga: nell’era dei ransomware e del phishing, dei numerosi tentativi di violazione della privacy e degli attacchi alle reti IoT, è necessario sia per gli utenti privati che per le aziende uno sforzo di protezione che va ben oltre il semplice antivirus con firewall e che prevede una modalità di protezione più completa e avanzata.

Le soluzioni di sicurezza Avast dedicate al mercato consumer, tra cui Avast Premium Security, rispondono a questa nuova esigenza e sono le sole ad offrire in un unico pacchetto “un mondo di funzionalità” avanzate che permettono una protezione globale: dalla difesa dal ransomware alla protezione dal phishing di tipo avanzato, dal blocco delle intrusioni via webcam alla sandbox per eseguire in modalità sicura i programmi di incerta provenienza, dal sistema che controlla l’aggiornamento dei programmi sul PC alla VPN a protezione della privacy dell’utente e infine all’eliminazione sicura dei file per evitare che possano essere recuperati da altri.

Ai prodotti per gli utenti finali si affianca la linea Avast Business, che comprende soluzioni integrate per la sicurezza degli endpoint e delle reti per le PMI e i fornitori di servizi IT. Il portafoglio di sicurezza di Avast Business rende facile e conveniente proteggere, gestire e monitorare reti complesse con il risultato di una protezione superiore su cui le aziende possono fare affidamento.

Nella strategia di crescita di Avast in Italia, Future Time punta a potenziare la sua già solida rete di rivenditori, che grazie all’offerta di soluzioni complete ed avanzate come quelle di Avast saranno in grado di soddisfare le sempre più complesse necessità del mercato della cybersecurity, riuscendo così a consolidare il rapporto di fiducia con i propri clienti.