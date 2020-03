90 giorni di Avaya Spaces gratis per non perdere più lezioni

La risposta all’emergenza sanitaria di Avaya sfrutta l’e-learning senza perdere neanche più un giorno di scuola

In queste settimane in cui scuole e Università restano chiuse a causa della situazione di emergenza imposta per arginare l’epidemia da Covid-19, le tecnologie per l’apprendimento a distanza (e-learning) tornano particolarmente utili.

Ne è convinta Avaya che, per dare continuità ai programmi e alle attività dei nostri ragazzi, invita tutti a utilizzare gratuitamente per 90 giorni Avaya Spaces.

Si tratta di un’applicazione cloud per le riunioni e la collaborazione in team a costi contenuti che integra voce, video, attività, condivisione di contenuti e altro ancora in un’unica applicazione accessibile da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

Per utilizzare Avaya Spaces è sufficiente scaricare la relativa app da Apple Store & Google Play e iniziare a interagire e collaborare.