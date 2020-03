NEC è con signageOS per una Piattaforma Modulare Aperta

Grazie alla collaborazione con signageOS, NEC potenzia il suo approccio modulare aperto per un digital signage sempre più uniforme

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il lancio della sua Piattaforma Modulare Aperta realizzata attraverso la partnership strategica con signageOS e presentata in occasione di ISE 2020.

L’approccio modulare aperto della piattaforma, che sarà disponibile a partire dall’estate, è reso possibile dalla tecnologia signageOS ed offre un unico accesso API basato su codice per collegarsi all’hardware NEC.

L’integrazione dell’ecosistema signageOS con la Piattaforma Modulare Aperta di NEC porta la soluzione a un livello più avanzato rispetto ai sistemi operativi tradizionali offrendo una soluzione congiunta specificatamente studiata per moduli Raspberry Pi e fornendo allo stesso tempo possibilità di upgrade OPS e SDM per applicazioni più esigenti.

Ne è convinto, in primis, Andreas Biss, Manager Business Development Solutions di NEC Display Solutions Europe, secondo cui: «Per anni NEC è stata leader mondiale di soluzioni visual. Oggi, di fronte a così tanti sistemi operativi diversi e software offerti, bisogna sviluppare applicazioni uniche specificatamente studiate per rispondere ai requisiti di ogni diverso progetto. Questo può essere un grande ostacolo per società CMS (Content Management System), vista la loro necessità di dover continuare a investire risorse per rimanere al top».

Approccio modulare aperto potenziato

NEC ha, dunque, scelto di potenziare il suo concetto di Open Modular intelligence (OMi), che sfrutta diverse tecnologie informatiche con livelli di performance scalabili.

La Piattaforma Modulare Aperta NEC permette, quindi, di rafforzare partnership esistenti e di creare nuove opportunità di business per i partner aumentando l’integrazione di qualsiasi componente hardware o software proveniente dall’ecosistema digital signage NEC.

Lo ha sottolineato in una nota ufficiale anche Stan Richter, CEO di signageOS, secondo cui: «Siamo orgogliosi di cominciare questa partnership che condurrà l’hardware modulare aperto di NEC verso disponibilità maggiori e semplificate per i partner grazie all’unificazione della tecnologia signageOS. L’obiettivo di signageOS di creare standard industriali API per qualsiasi hardware di digital signage ci ha fornito le conoscenze e l’esperienza necessarie per contribuire a uniformare un’industria frammentata. L’adozione da parte di NEC della nostra piattaforma testimonia una visione lungimirante dell’evoluzione del digital signage e conferma l’impegno verso una standardizzazione dell’industria».

Quale che sia il mercato verticale o soluzione di system integration, questo ecosistema di digital signage promuove la standardizzazione e fornisce un accesso immediato a nuovi tool e servizi.

I partner sono avvisati: NEC e signageOS sono a disposizione per offrire maggiori informazioni sulla Piattaforma Modulare Aperta NEC e capire in che modo è possibile collaborare.