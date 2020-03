Cambium Networks espande la collaborazione con Facebook Connectivity

La soluzione per la connettività wireless lanciata da Facebook, Terragraph, consente a Cambium Networks di fornire l’accesso dell’ultimo miglio a abitazioni private, imprese e centri residenziali

Cambium Networks sta collaborando con Facebook Connectivity su molteplici iniziative, tra cui l’implementazione della rete mesh di Terragraph nelle radio wireless Gigabit basate su onda millimetrica di 60 GHz (V-Band).

Verranno poi migliorate le soluzioni Express Wi-Fi con l’introduzione delle tecnologia mesh Wi-Fi di prossima generazione, combinandole con il Self Organizing Mesh Access (SOMA).

Si sta inoltre lavorando sulle iniziative congiunte del Telecom Infra Project (TIP ) e sui prototipi di infrastrutture Smart City per standardizzare e ottimizzare l’implementazione del backhaul wireless e renderla sempre più veloce ed efficiente.

L’impegno di Cambium Networks con Facebook Connectivity significa che la connettività Gigabit è ora disponibile per la vasta popolazione che vive e lavora in aree in cui la fibra non è economicamente sostenibile. Questa espansione dell’accesso a Internet ad alta velocità significa maggiori opportunità per ambienti di apprendimento più coinvolgenti e produttivi, telemedicina sempre più efficace e, più in generale, la crescita economica che è stata associata alla connettività ad alte prestazioni negli ultimi 20 anni.

Vediamo più in dettaglio i contenuti di questa collaborazione:

Accesso wireless Gigabit da 60 GHz a onde millimetriche

La piattaforma a onde millimetriche da 60 GHz di Cambium Networks incorpora la tecnologia mesh di Terragraph. Il sistema standard 802.11ay multi-mode può essere configurato per Point-to-Point (PTP), Point-to-Multipoint (PMP) o modalità mesh per l’implementazione in ambienti suburbani e urbani. La soluzione fornisce l’accesso dell’ultimo miglio a privati, imprese e edifici plurifamiliari, nonché il trasporto dei dati per la videosorveglianza e le reti Wi-Fi pubbliche. La soluzione può anche fornire backhaul Gigabit a bassa latenza per il traffico di rete 4G o 5G.

Implementazione più veloce del Wi-Fi

I team di ricerca e sviluppo di Cambium Networks e Facebook Connectivity stanno collaborando per rendere più semplice per i fornitori di servizi la distribuzione di un Wi-Fi affidabile dagli access point basati su SOMA. In caso di guasto di un access point, la tecnologia mesh Wi-Fi SOMA utilizza la sua funzionalità di auto-riparazione per riconfigurare automaticamente la rete, aggirare il problema e riconfigurarsi per operare tramite gli AP rimanenti o gli AP gateway.

Ottimizzazione del backhaul wireless

Il backhaul wireless su frequenze non licenziate sta rapidamente guadagnando popolarità. Senza i tempi e i costi associati alla distribuzione della fibra, il backhaul wireless offre una connessione efficiente ed economica agli access point Wi-Fi. Cambium Networks sta collaborando con Facebook Connectivity e altri leader del settore per coordinare l’uso dello spettro wireless senza licenza tra backhaul wireless e radio Wi-Fi, per un uso efficiente dello spettro senza licenza aumentando al contempo la produttività.

Smart Cities

Cambium Networks sta collaborando con Facebook Connectivity e altri membri del TIP per affrontare le sfide poste dalla diffusione delle infrastrutture che costituiscono la struttura portante per le implementazioni delle smart city.