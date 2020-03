Zyxel lancia nuovi corsi tecnici online gratuiti per i rivenditori IT

Viste le crescenti richieste di intervento, ampliata l’offerta formativa di supporto ai Partner con i Technical Trainings

In un momento di emergenza sanitario come questo cambiano le abitudini di lavoro degli italiani, compresi i rivenditori IT, che sono chiamati a nuove sfide. Zyxel ha chiesto proprio a loro cosa potesse rivelarsi utile per far fronte alla situazione e la risposta è stata pressochè univoca: “Continuare con i webinar per tenerci aggiornati”, “Investire sulla formazione”, “Proporre corsi di formazione e aggiornamento gratuiti”.

Per favorire la formazione e agevolare un’assistenza efficace e veloce da remoto ai clienti, Zyxel Networks ha attivato i Technical Trainings, corsi tecnici gratuiti, della durata di 2 ore e mezza:

23 Marzo, ore 10 – Nebula Technical Training | Controllo e interventi centralizzati da remoto

30 Marzo, ore 10 – Security Technical Training |Connessioni VPN tra home worker, sedi periferiche e sede centrale

L’obiettivo è aggiornare costantemente i partner su prodotti e soluzioni di cui si avverte l’assoluta necessità in questo periodo per svolgere il lavoro agile in piena sicurezza e supportati da remoto, Nebula e i firewall Zyxel in primis.

I firewall Zyxel permettono di implementare reti VPN sicure in modo semplice e con costi contenuti. Forniscono connessioni Internet tra sedi periferiche, home worker e sede centrale con alta affidabilità, alte prestazioni e alta sicurezza per mantenere l’efficienza operativa e la produttività.

Nebula, la soluzione di gestione reti in cloud, permette un controllo centralizzato da remoto di tutti i dispositivi wireless e wired Nebula, Access Point, Switch e Firewall. In cloud, migliaia di dispositivi Nebula in tutto il mondo possono essere configurati, controllati, monitorati e gestiti da un unico pannello. Con gli strumenti di gestione multi-sito, le aziende possono inserire nuove filiali di qualsiasi dimensione, mentre gli amministratori sono in grado di apportare modifiche alle policies in qualsiasi momento.