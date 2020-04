NFON Italia amplia la rete di partner con Connexing Italia

NFON Italia, filiale di NFON AG, provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia oggi che Connexing Italia entra a far parte della rete dei partner che aderiscono al programma di canale NGAGE. Attraverso l’offerta di materiale telefonico e cuffie professionali, informatica e innovative soluzioni per la conferenza e la collaborazione aziendale, Connexing aiuta le aziende […]

NFON Italia, filiale di NFON AG, provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia oggi che Connexing Italia entra a far parte della rete dei partner che aderiscono al programma di canale NGAGE.

Attraverso l’offerta di materiale telefonico e cuffie professionali, informatica e innovative soluzioni per la conferenza e la collaborazione aziendale, Connexing aiuta le aziende a massimizzare la produttività riducendo i costi. Nata dalla volontà di fornire tecnologie che mettono al centro la persona e il rispetto per l’ambiente, Connexing distribuirà Cloudya nel mercato italiano.

Marco Pasculli, Managing Director di NFON Italia: “Siamo molto soddisfatti di annunciare la nostra collaborazione con Connexing, la cui competenza tecnologica e la profonda conoscenza del mercato italiano si coniugano perfettamente con la semplicità, l’efficienza e l’affidabilità che caratterizzano le soluzioni di comunicazione in cloud di NFON”.

Libertà della comunicazione aziendale

Con la distribuzione di Cloudya, il sistema di telefonia in cloud, Connexing completa la sua offerta in qualità di Partner Rivenditore Certificato NFON ed espande il suo concetto di vendita. Cloudya si contraddistingue per la sua semplicità, grazie ad una potente applicazione dall’uso intuitivo, indipendente dal dispositivo su cui è installata e dalla posizione geografica dell’utente, oltre che per essere una soluzione nativamente pensata per la mobilità.

Cloudya è estremamente affidabile grazie alla sua architettura, all’infrastruttura geo-ridondante e ai più alti standard di sicurezza e protezione dei dati.

Davide Biancani, General Manager di Connexing Italia: “I nostri clienti hanno adottato il cloud e la unified communication. NFON è il partner ideale per offrire agli 8.000 clienti attivi della nostra azienda le soluzioni di cui hanno bisogno. Tiene conto delle esigenze e del valore aggiunto dei rivenditori ed è un provider di servizi di altissimo livello”.

Connexing, inoltre, sta integrando il suo portfolio prodotti con Nvoice per Microsoft Teams, la soluzione premium di NFON, con cui i clienti ricevono due piattaforme di comunicazione in un’unica offerta: Microsoft Office 365 con Microsoft Teams e Cloudya, per la creazione di una connessione perfetta che consente all’utente finale di accedere al mondo PSTN.

Marco Pasculli aggiunge: “Il cliente richiede una soluzione professionale impeccabile che offra funzionalità di alto livello, noi siamo riusciti a fondere il meglio dei due mondi. È la libertà della comunicazione aziendale”.

Nuove opportunità di business

La partnership tra NFON e Connexing si rivolge alle aziende di qualunque dimensione e darà il via a nuove opportunità di business per i rispettivi clienti, offrendo soluzioni e servizi innovativi volti a reinventare l’ambiente di lavoro rendendo più confortevole, dinamico e maggiormente produttivo, con un duplice obiettivo: offrire un’elevata qualità, preservare l’ambiente e le risorse naturali.

Operando nel settore delle Green IT, Connexing supporta e accompagna le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale, favorendo acquisti in un’ottica di economia circolare.

Davide Biancani: “La collaborazione con NFON ci consente di disporre di una gamma completa di soluzioni «a noleggio», da hardware a software e operatori telefonici, in conformità con gli standard WEEE”.

Marco Pasculli conclude: “Con l’aggiunta di Cloudya al loro portfolio, Connexing sta dimostrando la sua determinazione nel voler garantire la massima semplicità e affidabilità nella comunicazione aziendale. La digitalizzazione e i numerosi processi di trasformazione devono essere supportati da soluzioni di comunicazione intelligenti e facili da usare. Questo è esattamente ciò che Connexing vuole offrire ai suoi clienti a supporto della loro strategia di trasformazione digitale. Vogliamo creare sinergie che consentano di fornire il miglior servizio possibile”. Connexing è oggi partner di NFON in Italia e in Francia.

Solidarietà Digitale

Nell’ambito della partnership italiana, NFON e Connexing hanno inoltre recentemente aderito all’iniziativa «Solidarietà Digitale» del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione con una offerta gratuita di 3 mesi per l’utilizzo del centralino telefonico virtuale in cloud a supporto dello smart working nella difficile situazione di emergenza attuale. Per maggiori informazioni su NGAGE: vendite@nfon.com.