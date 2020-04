D-Link punta tutto sulla formazione dei clienti

Parte questa mattina il ricco programma formativo gratuito che, fino al 30 aprile, prevede Sales Webinar e Tech Webinar

D-Link rinnova la vicinanza ai propri Partner VIP+ e a tutti i professionisti sales e IT, mettendo a disposizione i propri webinar per formazione professionale in questo momento di difficoltà.

Fino al 30 aprile, l’azienda offre strumenti diversi di formazione facile, veloce e gratuiti per confrontarsi con gli esperti D-Link.

I webinar, divisi in due tipologie “Sales Webinar” e “Tech Webinar” permettono a ogni professionista di parlare con esperti del settore, di conoscere le ultime novitá dei programmi e i servizi a valore aggiunto per i partner, e persino le ultime tecnologie B2B presentate da D-Link. Queste iniziative sono state ideate per consentire a tutti coloro che volessero investire sulla propria professionalità e conoscenza, così da moltiplicare le opportunità di business.

Il programma è stato pensato per consentire a ogni persona, e azienda, di partecipare a dei corsi premium di formazione a distanza, in questi giorni di #iorestoacasa. Le iniziative messe in campo da D-Link dedicate a installatori, rivenditori e partner, accontentano diverse esigenze: dalla simulazione della progettazione di una rete fino alla configurazione di uno switch, passando per la configurazione delle applicazioni VLAN per servizi.

Il calendario dei corsi prevede:

D-Link Sales Webinar

Martedì 7 aprile, ore 10 – L’iniziativa esclusiva per i partner VIP+, Prèmiati con D-Link

– L’iniziativa esclusiva per i partner VIP+, Prèmiati con D-Link Martedì 21 aprile, ore 10 – Wi-Fi planner: un tool di progettazione a disposizione dei partner VIP+

D-Link Tech Webinar

Giovedì 9 aprile, ore 10 – Configurazione iniziale degli Switch Managed e Smart Managed

– Configurazione iniziale degli Switch Managed e Smart Managed Giovedì 16 aprile, ore 14:30 – Capire e configurare lo Stacking, Virtual Stacking e Link Aggregation

– Capire e configurare lo Stacking, Virtual Stacking e Link Aggregation Giovedì 23 aprile, ore 10 – Configurazione delle VLAN 802.1q a livello L2 e L3

– Configurazione delle VLAN 802.1q a livello L2 e L3 Giovedì 30 aprile, ore 10 – Configurazioni delle applicazioni VLAN per servizi

La partecipazione ai D-Link Webinar dà diritto a ricevere 10 punti extra sul proprio saldo punti di Prèmiati con D-Link, la campagna a premi pensata per accumulare punti a fronte dell’acquisto di prodotti D-Link.

Beneficiare di quest’iniziativa è semplice: basta diventare, gratuitamente, Partner+ collegandosi al sito e successivamente registrarsi a Prèmiati con D-Link.