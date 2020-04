Liquidware si affida a Ready Informatica

Liquidware assegna a Ready Informatica la distribuzione per l’Italia delle soluzioni di workspace management, app layering e infrastructure monitoring



Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con Liquidware per la distribuzione delle soluzioni di Workspace Management, App Layering e Infrastructure Monitoring.

Liquidware è leader nelle soluzioni di trasformazione desktop per desktop fisici e virtuali Windows di prossima generazione, inclusi VMware Horizon, Citrix XenApp e XenDesktop, nonché RDSH, DaaS (Amazon WorkSpaces) e piattaforme cloud.

La soluzione Stratusphere UX dell’azienda supporta la valutazione, l’onboarding, il monitoraggio e la diagnostica degli ambienti desktop. ProfileUnity di Liquidware supporta invece la migrazione all’attuale sistema operativo Windows e la gestione dell’ambiente utente. FlexApp offre una tecnologia di stratificazione delle applicazioni all’avanguardia per supportare le strategie di consegna delle applicazioni.

“Ready Informatica dal 2000, anno in cui abbiamo lanciato RES Software (oggi Ivanti) in Italia, continua ad essere un distributore a valore aggiunto di riferimento nelle tecnologie di virtualizzazione del desktop, delle applicazioni e server-based – afferma Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica -. Siamo entusiasti di aggiungere Liquidware alla nostra offerta. Con loro potremo fornire tre soluzioni utilissime per risolvere problematiche in ambienti Terminal Services, VDI e Cloud e accelerare la realizzazione di progetti Citrix, VMware View e Terminal Server. Nel corso degli ultimi 25 anni abbiamo costruito una solida rete di rivenditori, integratori di sistemi e fornitori di servizi nel mondo Server-Based e VDI Computing, da oggi offriremo loro la possibilità di arricchire la propria offerta con Liquidware.”

Ready Informatica sarà subito all’opera per sviluppare il canale italiano per Liquidware organizzando una serie di webinar, seminari e training online e, quando speriamo presto sarà possibile, anche nella propria sede di Casatenovo (Lecco).