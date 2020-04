Cresce con Wallix la cybersecurity di Exclusive Networks

Il VAD Exclusive Networks ha aggiunto nel suo offering le soluzioni di governance degli account privilegiati di Wallix

Exclusive Networks ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione con Wallix, software company francese focalizzata nella cybersecurity e specializzata in Privileged Access Management (PAM).

Le soluzioni Wallix sono sviluppate per proteggere l’accesso, i dati e l’identità aziendale nel mondo digitale odierno. La soluzione di punta, Wallix Bastion, riconosciuta (nel 2018) nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni PAM, aiuta gli utenti a proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi.

È la prima soluzione sul mercato ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) dalla National Cybersecurity Agency francese (ANSSI).

La soluzione è stata recentemente arricchita con funzioni per proteggere l’accesso alle applicazioni – all’interno di infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in servizi cloud -, e alle workstation.

Sicurezza anche per la connettività delle applicazioni industriali

Per il mondo industriale, il vendor francese propone una soluzione specifica, “Wall4IoT”, il gateway software IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e Industry 4.0: una soluzione di sicurezza IT all’avanguardia per la connettività dei dispositivi e delle applicazioni industriali.

Wallix supporta ogni giorno più di 1.000 aziende e organizzazioni in oltre 50 Paesi. Le sue soluzioni sono vendute attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e integratori qualificati e accreditati.

Come riferito in una nota ufficiale da Jean-Noël de Galzain, CEO di Wallix: «Le nostre soluzioni mirano a rendere sicuri l’accesso, l’identità e i dati delle aziende per trasformare le organizzazioni dei nostri clienti in ambienti sicuri, capaci di far fronte alle sfide che oggi la mobilità e il cloud rappresentano per la sicurezza e la resilienza dei sistemi informatici aziendali. Vogliamo costruire una relazione duratura e solida con i CIO, CISO, gestori dell’infrastruttura IT e proprietari industriali per supportarli nelle loro sfide digitali più significative, perché queste sfide sono anche le nostre. Siamo convinti che Exclusive Networks, grazie alla sua specializzazione nel mercato cybersecurity e alla capacità di supporto a valore offerto ai rivenditori e system integrator, ci aiuterà a penetrare maggiormente nel mercato italiano».

A sua volta, sottolinea Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks, con: «Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante che riguarda la governance degli account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati possano accedere a determinate risorse in determinati momenti. Wallix permette anche di identificare comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la sessione. Si tratta di ulteriori strumenti di protezione a disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di autenticazione che danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazioni».