10 anni di successo per il programma Veeam Cloud & Service Provider

Veeam festeggia con miglioramenti al programma e il rilascio della nuova Veeam Service Provider Console v4 integrata con ConnectWise Automate

Veeam Software ha celebrato il decimo anniversario del programma VCSP (Veeam Cloud & Service Provider), con il rilascio di aggiornamenti e sconti e della nuova Veeam Service Provider Console v4.

L’ultima versione include nuove funzionalità che semplificano la gestione e il monitoraggio degli ambienti Veeam da parte dei service provider e che vengono messe a disposizione gratuitamente per i partner VCSP.

Lanciato a marzo 2010, il programma VCSP permette ai fornitori di servizi di sfruttare il software Veeam per offrire ai loro client soluzioni BaaS (Backup as a Service) e DRaaS (Disaster Recovery as a Service) profittevoli e affidabili. Con all’attivo oltre 25.000 partner Cloud & Service Provider, il programma VCSP ha fatto registrare una crescita del fatturato ricorrente del 33% anno su anno nel quarto trimestre 2019.

Nuovi sconti e aggiornamenti per il 2020

Per celebrare il decimo anniversario del programma, Veeam ha annunciato:

Riduzione del costo Enterprise Plus: sarà possibile utilizzare le funzionalità top delle soluzioni di Veeam e costruire soluzioni BaaS e DRaaS senza ridurre i margini grazie alla riduzione del 15 percento del costo della soluzione Veeam Backup & Replication Enterprise Plus edition.

Sconti Volume Rental Agreement (VRA): Nuovi livelli VCSP VRA consentono ulteriori marginalità, premiando i nuovi partner che si dimostrano pronti a impegnarsi con Veeam e con i suoi partner storici.

Veeam Universal Licensing (VUL) for Rental: sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità Veeam attraverso un semplice programma “pay-as-you-grow”, che semplifica la creazione o l’espansione di qualunque offerta BaaS e DRaaS basata su Veeam.

VCSP Pulse: I partner delle regioni EMEA e Asia Pacific potranno ora unirsi agli oltre 6.000 partner VCSP americani che sono in grado di connettersi con Veeam attraverso una semplice piattaforma dedicata, che garantisce l’affidabilità necessaria a creare soluzioni BaaS e DRaaS su vasta scala potenziate da Veeam.

Oltre ai nuovi sconti e ai cambiamenti ai livelli per il programma VCSP, Veeam lancia la nuova Veeam Service Provider Console v4. Denominato in precedenza Veeam Availability Console, il prodotto ora include funzionalità di monitoraggio e gestione da remoto che sono direttamente integrate con ConnectWise Automate. Questa integrazione consolida i data dei clienti all’interno di una interfaccia utente singola, proattiva e centralizzata, riducendo le risorse e permettendo tempi di risposta più veloci. Di conseguenza i service provider potranno dedicare più tempo alla crescita del business, diminuendo quello dedicato a compiti amministrativi.

Veeam Service Provider Console v4 semplifica la fornitura di servizi Veeam-powered con nuove funzionalità che aiutano far crescere l’offerta dei partner, a collaborare con i partner di canale e a gestire i consumi relativi a Veeam in un unico luogo.

Come riferito in una nota ufficiale da Jim Kruger, CMO di Veeam: «Per celebrare i 10 anni del programma, abbiamo introdotto nuovi sconti e funzionalità che aiuteranno i cloud e i managed service provider di ampliare in modo profittevole il business legato ai loro servizi BaaS e DRaaS. Oggi, molti dei nostri partner VCSP dichiarano una crescita a doppia – e in alcuni casi tripla – cifra di questi servizi. Non vediamo l’ora di celebrare nuovi successi e siamo sempre più focalizzati nella strategia “better together” che coinvolge i nostri partner».