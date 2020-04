Tech Data fa il rinnovo automatico delle licenze Adobe

Con l’iniziativa VIP Marketplace, Tech Data offre ai partner funzionalità di rinnovo semplificate utilizzando il suo StreamOne Cloud Marketplace

Tech Data ha annunciato il lancio dell’iniziativa VIP Marketplace per il rinnovo automatico delle licenze della gamma di prodotti software Adobe, fra cui Creative Cloud e Acrobat DC, tramite SCM (StreamOne Cloud Marketplace).

Grazie a questa nuova iniziativa, i clienti possono ora rinnovare le licenze esistenti e aggiungere prodotti ai loro attuali abbonamenti attraverso una procedura semplificata di gestione dell’account online che comprende ordine, provisioning, fatturazione e rinnovi.

Questa nuova funzionalità consente ai partner di ridurre il tempo dedicato alla gestione dei rinnovi del software Adobe e aiuta a fidelizzare i clienti evitando abbandoni al momento del rinnovo. Il rinnovo automatico sarà disponibile in aggiunta alle opzioni di licenza tradizionali e i modelli di prezzi e le opzioni di prodotto non subiranno variazioni.

Questa procedura di rinnovo semplificata è ora disponibile per i partner Tech Data nel Regno Unito e in Italia e si estenderà al resto della regione nelle prossime settimane.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Denis Fouquet, vicepresidente per il segmento Software & Cloud Europe di Tech Data: «Questo nuovo modello di rinnovo automatico delle licenze è una nuova importante funzionalità per noi e per i nostri partner di canale, resa possibile dalla forza di StreamOne, il nostro marketplace per il cloud. Rende più facile che mai per i partner gestire le loro soluzioni Adobe, eliminando la necessità di interagire con più sistemi o processi e liberando tempo per concentrarsi sulla crescita del business e sull’estensione dei servizi che offrono ai loro clienti».

Per Claire Darley, vicepresidente per la regione EMEA di Adobe: «L’obiettivo di Adobe è quello di fare business con i nostri partner in un modo che consenta la semplificazione, l’innovazione e la scalabilità. Tramite VIP Marketplace, possiamo fornire nuove soluzioni ai nostri clienti e partner e, soprattutto, possiamo offrire loro un’esperienza ottimizzata. Tech Data, in qualità di uno dei principali distributori in Europa, ha collaborato con Adobe per il lancio di VIP Marketplace; non vediamo l’ora di accelerare il nostro business in futuro».