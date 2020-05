Dell Technologies amplia la sua gamma di display e introduce i touchscreen faytech per garantire una scelta ancora più ampia e il massimo del potenziale dei suoi prodotti. Grazie a questa nuova partnership, i clienti potranno contare su touchscreen che si integrano perfettamente alle piattaforme Dell Technologies già in uso, per una più facile gestione dei flussi di lavoro garantendo sempre il massimo delle prestazioni

Dell Technologies ha ampliato la sua gamma di prodotti OEM / Embedded & Edge (OE&E) grazie ai touchscreen faytech, progettati in modo specifico per ambienti industriali che si apprestano ad iniziare o evolvere il loro processo di digitalizzazione.

L’utilizzo di questo tipo di interfacce touch è cruciale per queste tipologie di attività e il loro corretto utilizzo da parte del personale addetto è molto importante.

L’ambito dell’automazione industriale ne è un esempio lampante: le applicazioni sono mission critical e i dati relativi ai macchinari e alle apparecchiature, spesso distribuiti su sistemi diversi, devono essere accessibili quasi in tempo reale. Un touchscreen di lunga durata offre agli addetti una visione unica di tutte le informazioni di cui necessitano, in un unico luogo e al momento giusto, consentendo loro di migliorare la gestione dell’automazione e la produttività.

Con l’introduzione di questi monitor nella propria gamma di display industriali, Dell Technologies è ora in grado di offrire ai propri clienti dai piccoli schermi per punti vendita (POS) e HMI (Human Machine Interface) di medie dimensioni fino ai display di formato più grande per il dashboarding e la collaboration.

Tra le caratteristiche della nuova gamma di touchscreen:

Una varietà di prodotti ideali per situazioni in cui non è possibile l’utilizzo di tastiere convenzionali, ma dove vi è la necessità di una forte potenza di calcolo, come ad esempio per l’analisi, l’ottimizzazione delle prestazioni e il POS.

Capacità di personalizzazione che includono il branding, regolazioni meccaniche ed elettriche

Disponibilità di optical bonding per tutti i display che consente di ridurre la riflessione della luce solare, l’appannamento dello stesso display oltre all’’intrusione di polvere.

Integrazione Tailor made con gli SKU Dell Technologies esistenti per l’IT interno, compreso il PC Optiplex Micro Form Factor PC con una serie di accessori opzionale di cavi e copriporta personalizzati

“Le aziende si affidano a noi per avere soluzioni all’avanguardia in grado di soddisfare le sfide del proprio settore. La partnership con Faytech testimonia come da sempre siamo alla ricerca di partner in grado di affiancarci nell’offrire un supporto personalizzato ai nostri clienti”. ha dichiarato Sanjay Tyagi, Vice Presidente OEM | Embedded & Edge Solutions EMEA, Dell Technologies.

“Come leader globali nella produzione di touchscreen optical bonded, siamo costantemente impegnati sul fronte dell’innovazione, un approccio che ci accomuna a Dell Technologies, con la quale sviluppiamo le soluzioni migliori per i loro clienti industriali sulla base della nostra profonda conoscenza del settore” ha dichiarato Peter Trosien, CEO di Faytech.