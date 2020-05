Xiaomi: in Italia il nuovo Mi Note 10 Lite

Dal 10 maggio in Italia il nuovo Mi Note 10 Lite di Xiaomi disponibile in esclusiva con Vodafone

Sarà disponibile in Italia dall’11 maggio Mi Note 10 Lite di Xiaomi.

A partire da questa data, sarà infatti possibile acquistare Mi Note 10 Lite nella versione da 6GB+128GB in Midnight Black e Glacier White in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,99 euro. Inoltre, tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta Vodafone potranno avere il nuovo Mi Note 10 Lite a partire da 5,99€ al mese per 30 mesi e contributo iniziale di 39,99€. Ma non finisce qui: anche i giá clienti Vodafone potranno acquistarlo con 0€ di anticipo e a partire da 7,99€ al mese per 30 mesi.

Il nuovo smartphome

Dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo, Mi Note 10 Lite offre un’ottima sensazione di usabilità. Con bordi curvi sui quattro lati, Mi Note 10 Lite presenta uno straordinario rapporto schermo/corpo del 91,4% che sicuramente stupirà per l’esperienza visiva immersiva. Il sensore di impronte digitali su schermo è ora più sottile, ma altamente reattivo, per consentire lo sblocco istantaneo. Sia il fronte che il retro del dispositivo sono protetti da Corning Gorilla Glass 5.

Essendo parte dell’epica famiglia Mi Note 10 di Xiaomi, Mi Note 10 Lite offre anche una funzionalità della fotocamera migliore nella propria categoria. La quad camera versatile da 64MP racchiude un sensore Sony IMX686 leader del settore per scatti rapidi e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e splendidi ritratti. Insieme a funzioni interessanti come l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, le riprese video in 4K e la modalità Vlog, Mi Note 10 Lite è uno strumento perfetto per catturare i momenti migliori sia di giorno che notte.

Sul fronte delle prestazioni, Mi Note 10 Lite è dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 730G e della tecnologia di elaborazione a 8 nm per offrire un’esperienza mobile ultra fluida in ogni momento. La batteria da 5.260 mAh supporta un utilizzo di due giorni con una sola carica. E con un caricabatteria rapido da 30W in dotazione, questo nuovissimo device è il compagno ideale per lavorare e giocare senza interruzioni.