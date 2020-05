UPS: con Socomec massima modularità per ambienti critici

Socomec MODULYS XS è un UPS che offre disponibilità elevata e ridondanza di alimentazione per le applicazioni particolarmente critiche

È progettato senza nessun singolo punto di guasto il nuovo UPS MODULYS XS sviluppato da Socomec.

Il gruppo internazionale esperto nella gestione dell’energia elettrica ha annunciato il suo nuovo UPS nato per offrire al mercato disponibilità elevata e ridondanza di alimentazione per le applicazioni particolarmente critiche.

Con la sua modularità flessibile, che offre una scalabilità di potenza perfetta e senza rischi fino a 20 kW, la gamma MODULYS XS costituisce la soluzione ideale per gli aggiornamenti non programmati degli impianti o gli incrementi graduali di potenza. La potenza installata può essere aumentata fino a 20 kW tramite l’inserimento di moduli di potenza hot-swap con incrementi graduali di 2,5 kW o 5 kW.

MODULYS XS rappresenta la soluzione ideale per data center di dimensioni ridotte o edge computing, succursali, reti di computer, infrastrutture nodali per telecomunicazioni e media, applicazioni dell’industria leggera, segnali/controlli relativi ai trasporti.

I plus dell’offerta MODULYS XS

MODULYS XS è un sistema completamente modulare, con moduli di potenza a innesto estraibili a caldo (“hot swap”) con regolazione automatica del sistema durante l’installazione e moduli batteria, anch’essi estraibili a caldo (“hot swap”), progettati per essere installati con i moduli di potenza nello stesso involucro dell’UPS. Tutti i moduli possono essere estratti senza intervento del bypass manuale esterno.

MODULYS XS offre un’architettura totalmente ridondante, con un livello di ridondanza N+1, N+X, moduli di potenza totalmente indipendenti per evitare singoli punti di guasto, sezionamento realmente selettivo dei moduli con separazione galvanica e un controllo parallelo distribuito.

La manutenibilità del MODULYS XS è ottimizzata al massimo, per garantire una manutenzione veloce e sicura basata sulla sostituzione a caldo dei moduli. MODULYS XS è progettato per effettuare la manutenzione simultanea senza commutazione del carico sul bypass.

MODULYS XS elimina i problemi correlati al fine vita dei sistemi UPS. La compatibilità hardware e firmware dei moduli è assicurata per più di 20 anni. Inoltre, MODULYS XS è pronto a implementare la tecnologia dei moduli futuri.

Il sistema si basa su un armadio UPS modulare, privo di elettronica e quindi esente dai guasti e dai problemi di usura. I componenti a innesto sono facili e rapidi da sostituire, consentendo di evitare i rischi correlati all’usura. Questo consente di estendere il ciclo di vita di MODULYS XS tramite la rapida sostituzione (“hot swap”) periodica dei moduli di potenza e di altri componenti elettronici prima che inizino a degradarsi e a usurarsi.

Ogni rinnovo garantisce un nuovo inizio del ciclo di vita del sistema MODULYS XS, consente di evitare tutti i problemi e i rischi associati con la sostituzione degli UPS e offre un sistema sempre aggiornato perché i nuovi componenti integrano le tecnologie più recenti.

MODULYS XS è disponibile nelle versioni MODULYS XS MC per applicazioni critiche e brevi autonomie, MODULYS XS RM per l’integrazione in armadi rack da 19” e MODULYS XS TC per esigenze di lunga autonomia.