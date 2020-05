Firma digitale: Intesi Group fa squadra con Adobe

Intesi Group è il primo reseller Enterprise in Italia di Adobe Sign, che rende disponibile una licenza TRIAL gratuita della durata di 90 giorni

Intesi Group, società privata e prestatore accreditato in Italia ed in Europa per l’erogazione di Servizi Fiduciari, ha annunciato di aver aderito all’Adobe Sign Partner Program, diventando il primo reseller Enterprise italiano e il secondo in Europa, di Adobe Sign.

In un momento complesso, in cui molte aziende stanno ancora utilizzando lo smart working e – soprattutto – stanno ripensando al proprio modo di gestire le relazioni con i dipendenti, clienti, fornitori e partner, diventa ancora più importante disporre di soluzioni efficaci, sicure e semplici. Con Adobe Sign le procedure di assunzione, la firma di documenti amministrativi, la sottoscrizione di contratti e tutti i processi approvativi, sia interni che esterni all’azienda, possono essere gestiti in modo veloce, affidabile e con un’esperienza utente semplice e dall’utilizzo intuitivo, sia su PC che in mobilità.

Ed è proprio per favorire l’operatività e l’efficienza delle aziende in questo momento di difficoltà e di trasformazione che Adobe, in collaborazione con Intesi Group, rende disponibile una licenza TRIAL gratuita di Adobe Sign della durata di 90 giorni per le aziende che la richiederanno entro il 31 maggio 2020.

Per una gestione digitale dei documenti snella ed efficace

L’integrazione tra i certificati di firma digitale di Intesi Group e Adobe Sign consentirà la realizzazione di workflow – anche molto complessi – di approvazione e firma di documenti. Gli utenti avranno inoltre la possibilità di apporre digitalmente sia firme elettroniche avanzate che qualificate, con piena validità legale.

La nuova collaborazione segue l’introduzione del regolamento europeo eIDAS, che rende legalmente possibile firmare documenti elettronici tramite certificati digitali basati su cloud. Si basa su un nuovo standard aperto per le firme digitali remote sviluppato dal Cloud Signature Consortium, un’organizzazione internazionale che vede impegnati player a livello globale, fondata nel 2016 da un ristretto gruppo di pionieri del settore, tra cui Adobe e Intesi Group.

Come riferito in una nota ufficiale da Paolo Sironi, CEO di Intesi Group: «Fare squadra con Adobe ci permette di fornire al mondo delle aziende italiane una soluzione completa e integrata, che favorisca l’accelerazione della trasformazione digitale di ogni tipo di business, migliorando in modo rilevante anche la user experience. Con questa partnership, praticamente tutti i processi aziendali possono finalmente passare al digitale in modo semplice e sicuro. Riteniamo che in questo specifico momento storico, e soprattutto da qui in avanti, molte aziende troveranno beneficio dalla possibilità di firmare/condividere/approvare documenti senza spreco di carta, senza contatto in presenza, in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. Ad esempio, pensiamo a come possa diventare più immediato il processo in ambito nuove assunzioni, oppure l’accettazione dei pagamenti digitali, oppure la sottoscrizione di un contratto a distanza, o ancora come possa essere resa più facile la procedura di accesso a qualsiasi servizio pubblico, come anagrafe, comuni, ambulatori, aziende sanitarie e così via».

Per Paolo Motta, Sr. Partner Manager EMEA Document Cloud Solutions – in qualità di membro fondatore del Cloud Signature Consortium (CSC): «Adobe Sign è una piattaforma di firma elettronica flessibile e aperta che consente alle organizzazioni di autenticare le identità dei firmatari a livello locale e di firmare a livello globale. Adobe è lieta che Intesi Group condivida la nostra visione di uno standard aperto per le firme elettroniche nel cloud, semplificando la trasformazione digitale di qualsiasi processo di firma, dalla più semplice a quella digitale con valenza legale».