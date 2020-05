Axis lancia la Retail&Logistic Webinar Series Week

Dal 19 al 21 maggio incontri dedicati alla sicurezza nel Retail e nella Logistica con gli esperti Axis e testimonianze di clienti e partner

Nel mondo di oggi, caratterizzato dalla multicanalità, dove il consumatore si muove sia online che offline, i Retailer si trovano ad affrontare novi problemi legati di sicurezza. Axis Communications, specialista mondiale nel mercato della videosorveglianza di rete, dedica una settimana a questo tema, per conoscere le più recenti soluzioni e tecnologie, per la sicurezza in ambito Retail and Logistic, incluse quelle che prevedono l’utilizzo dell’audio.

Ecco la proposta di webinar tenuti da esperti Axis, con la testimonianza di aziende e associazioni:

19 maggio, 10:30 – Come la tecnologia IP può aiutarti a migliorare l’efficienza del tuo sistema di sicurezza?

Ingressi, uscite, punto vendita, parcheggi, magazzini: diverse situazioni, molte opportunità. Scopri, attraverso casi reali, come i Retailer stanno utilizzando la tecnologia IP per rendere più efficiente i loro sistemi di sicurezza.

Speaker: Pietro Tonussi (Axis) + Andrea Monteleone (Axis)

19 maggio, 15:00 – Qognify Logistics Solution: ottimizzare i processi in ambito logistico

Focus sulla soluzione Qognify che può aiutare a tracciare le spedizioni e permettere un intervento tempestivo in caso di perdita o danno della merce.

Speaker: Luigi Portaluri (Qognify) + Pietro Tonussi (Axis)

20 maggio, 10:30 – Come ottimizzare la Sicurezza nei depositi: il caso Unieuro

I beni contenuti nei depositi necessitano di monitoraggio e protezione. Unieuro racconta come abbia creato un sistema di sicurezza su specifiche necessità.

Speaker: Pietro Alessandro Visconti (Unieuro) + Pietro Tonussi (Axis)

20 maggio, 15:00 – AXIS Occupancy Estimator: come misurare le distanze sociali

AXIS Occupancy Estimator offre un modo economico per stimare con precisione i livelli di occupazione delle vostre strutture in modo da poterli adattare alle esigenze di oggi.

Speaker: Donato Testa (Axis) + Pietro Tonussi (Axis)

21 maggio, 10:30 – Come aumentare l’efficienza e ridurre i costi in ambito logistico? Le videocamere di rete sono un valido strumento per aumentare l’efficienza produttiva e migliorare la sicurezza dell’ambiente lavorativo.

Speaker: Paolo Mura (Axis) + Pietro Tonussi (Axis).

21 maggio, 15:00 – Quali sono i vantaggi nell’aggiungere l’audio al tuo sistema di sicurezza in ambito Retail?

L’audio di rete può ottimizzare il tuo sistema di sorveglianza sia all’interno del singolo punto vendita che nelle logistiche.

Speaker: Claudio Crippa (Axis) + Pietro Tonussi (Axis).

Tutti i corsi sono gratuiti. Per iscriversi cliccare qui.