Konica Minolta: primo compleanno per MFP i-Series

Ad un anno dal suo lancio, Konica Minolta festeggia i successi della linea di MFP i-Series e guida le aziende verso l’ufficio digitale



Ad un anno dal lancio sul mercato della linea di stampanti multifunzione i-Series, Konica Minolta festeggia il raggiungimento di importanti traguardi.

Secondo la prestigiosa società Infosource, bizhub i-Series C250i è il dispositivo più venduto nel mercato delle MFP A3 in Europa; il numero di unità vendute è aumentato costantemente da un trimestre all’altro ed è stato il modello più venduto, dal suo lancio nell’aprile 2019, con oltre 28.000 dispositivi.

Oltre al rapido successo del mercato, la nuova linea i-Series ha attirato l’attenzione per il suo design user-friendly, aggiudicandosi due importanti premi. bizhub C250i e gli altri sistemi della stessa serie, hanno infatti vinto il premio di design più ambito al mondo: il Red Dot Award, nella categoria “Product Design 2020”, proprio per l’elevata qualità ed il design eccezionale. Alcuni mesi fa, inoltre, Konica Minolta ha ricevuto il Good Design Award 2019 dal Japan Institute of Design Promotion (JDP) per le bizhub i-Series C360i / C300i / C250i. Nella citazione del premio, la giuria ha elogiato le multifunzione a colori A3 per il loro design sofisticato, l’interfaccia utente intuitiva e la user-experience impareggiabile.

Questi successi sottolineano la forza di Konica Minolta nel guidare il mercato della Stampa Office e dimostrano che il suo approccio “Intelligent Connected Workplace” risponde perfettamente alle esigenze del mercato.

“La digitalizzazione non ha ridotto il ruolo dei dispositivi di stampa per l’ufficio e delle MFP; le multifunzione stanno semplicemente evolvendo per diventare un hub al centro di questa trasformazione, aprendo la strada ad un nuovo mercato. Il mondo del lavoro sta cambiando. Le aziende diventano sempre più ambienti di lavoro connessi e digitali, che riuniscono persone, spazi, dati” commenta Luca Dongiovanni, Product Manager Office Solutions di Konica Minolta Italia.

Le MFP i-Series mantengono il loro ruolo tradizionale di stampa, copia, scansione e fax, ma al tempo stesso sono pensate per ottenere una maggiore efficienza nei processi, in modo da consentire ai clienti di organizzare e personalizzare la loro flotta di stampa. Inoltre, la linea i-Series fornisce agli utilizzatori gli strumenti per ottimizzare i processi e digitalizzare i flussi di lavoro.

Con un’interfaccia utente moderna ed intuitiva e potenti capacità di elaborazione integrate, le multifunzione i-Series sono in grado di fornire un accesso sicuro a una suite di servizi e applicazioni basati su cloud tramite il MarketPlace di Konica Minolta. Ciò offre alle aziende la libertà di personalizzare rapidamente e sfruttare facilmente le capacità di ciascun dispositivo.

Per garantire i più alti standard di sicurezza, Konica Minolta ha scelto di collaborare con Bitdefender, fornitore di soluzioni di sicurezza IT. Il risultato è un sistema di sicurezza unico e completo con una soluzione antivirus integrata sul dispositivo. Con bizhub Secure è possibile impostare diversi livelli di sicurezza e licenze di accesso per proteggere la memoria del dispositivo e le impostazioni di rete.

Alla luce degli attuali sviluppi con COVID-19, è importante ridurre al minimo i contatti personali e ridurre i rischi di infezione. Konica Minolta sottolinea pertanto che la maggior parte delle sue multifunzione – compresi tutti i dispositivi della serie i bizhub – può essere utilizzata in remoto. È quindi possibile far funzionare questi dispositivi, che sono stati progettati per essere utilizzati da più dipendenti, senza che l’utente debba nemmeno toccare il pannello di controllo. Ciò può essere fatto, ad esempio, utilizzando computer, smatphone o tablet. Il pannello viene visualizzato direttamente sul display del dispositivo mobile o del PC e gli utenti possono quindi lavorare con la multifunzione come se si trovassero proprio accanto ad essa. Se gli utenti non hanno ancora utilizzato questa funzione, possono facilmente attivarla direttamente nelle impostazioni del proprio dispositivo o, in alternativa, contattare il supporto di Konica Minolta.

Ancora di più in questa “Fase 2”, le multifunzione bizhub i-Series di Konica Minolta risultano i sistemi adatti per realizzare un ufficio “smart” basato sull’IoT e progettato immaginando un “Intelligent Connected Workplace”. Il successo delle i-Series Konica Minolta è la dimostrazione che i Clienti sono alla ricerca di strumenti e Partner innovativi che li accompagnino nell’ufficio digitale di domani.

