Bitdefender inaugura i TECH Tuesdays: un nuovo piano di formazione tramite webinar per i partner

Le sessioni dei TECH Tuesdays di Bitdefender forniranno aggiornamenti sulle soluzioni, i prodotti e i servizi che il vendor offre per la sicurezza aziendale a partire dal 26 maggio con cadenza mensile

Bitdefender, fornitore di soluzioni di sicurezza informatica che protegge oltre 500 milioni di sistemi in tutto il mondo, inaugura i TECH Tuesdays, un nuovo piano di formazione continua tramite webinar dedicato ai partner per tenerli sempre aggiornati sulle soluzioni, i prodotti e servizi che il vendor offre per la sicurezza aziendale.

Queste nuove sessioni di formazione che si svolgeranno con cadenza mensile, a partire dal 26 maggio, hanno l’obiettivo di fornire ai componenti della community tecnologica di Bitdefender un aggiornamento costante sulle tecnologie dell’azienda andando così incontro alle esigenze stesse dei partner che chiedono iniziative specifiche per loro, per accrescere le loro competenze in modo da poter offrire un valore aggiunto a clienti.

“Con questa tipologia di momenti formativi, Bitdefender porta un valore aggiunto ai suoi attuali partner italiani”, dichiara Massimo Lucarelli, Sales Engineering Team Lead per SEUR di Bitdefender, che prosegue: “La collaborazione integrata tra vendor e partner contribuisce a rafforzare la nostra community e sostiene l’evoluzione di tutte le parti coinvolte, comprese le aziende che entreranno a far parte del canale Bitdefender anche nel prossimo futuro.”

I webinar organizzati da Bitdefender fanno parte di una precisa strategia di supporto costante all’ecosistema dei partner per creare una community in possesso di competenze qualificate e specializzate che possano concretamente essere utili a tutti i partner. Di seguito le prime date in calendario:

26 Maggio (10.00 – 13.00): Integrated Solution – Q12020 Features

16 Giugno (10.00 – 13.00): Email Security Gateway – ESG Deep Dive

14 Luglio (10.00 – 13.00): NTSA News and Updates

Ulteriori date saranno comunicate in seguito.

Gli appuntamenti di formazione tramite webinar, si affiancano al Programma di canale di Bitdefender che include attività sull’E-learning Platform con corsi on line e certificazioni e un calendario di webinar per la formazione tecnica e commerciale già in essere con i distributori.

I partner si possono registrare qui per partecipare al primo webinar qui:

BTT#1: Integrated Solution – Q1 2020 Features