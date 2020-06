Montaggio senza utensili coi morsetti per schermatura di Phoenix Contact

I nuovi morsetti per schermatura SCC di Phoenix Contact consentono il montaggio senza utensili, con una sola mano

La nuova serie SCC di morsetti per schermatura di Phoenix Contact consentono il montaggio senza utensili, con una sola mano.

I nuovi SCC sono, infatti, dotati di tecnica di connessione a molla con ampia superficie di contatto meccanico e sistema di bloccaggio sicuro per un’elevata efficacia della schermatura.

La molla di contatto fornisce una qualità di contatto stabile e affidabile a lungo termine, compensando inoltre l’eventuale cedimento del conduttore.

Il morsetto di schermatura si apre e si chiude comodamente con la leva di bloccaggio integrata. I conduttori vengono inseriti nel morsetto senza sforzo e centrati automaticamente grazie alla particolare forma della molla di contatto.

Il conduttore viene facilmente trattenuto dalla molla di contatto agendo sulla leva di bloccaggio. La manipolazione è sicura e a prova di errori, poiché la molla di contatto non è sotto pretensionamento.

Tre tipi di montaggio

I morsetti per schermatura possono essere usati in un intervallo di connessione da 5 mm a 20 mm. Anche in condizioni di utilizzo critiche è garantita la protezione dalla corrosione. Sono disponibili tre tipi di montaggio per un’installazione che risparmia tempo e a prova di vibrazioni: innesto sulla barra collettrice del conduttore neutro, montaggio diretto e montaggio su guida. Per un’etichettatura univoca sono disponibili materiali di siglatura adeguati.