NEC supporta i clienti nel settore del cinema

Annunciata l’estensione della garanzia di 4 mesi gratuita su tutti i proiettori per cinema digitale di NEC in area EMEA

In un periodo in cui l’industria del tempo libero sta affrontando la sua più grande crisi, NEC Display Solutions Europe ha deciso di dare un supporto concreto ai suoi clienti e partner nel settore del cinema digitale estendendo la copertura assicurativa su tutti i proiettori DCI come segnale di buona volontà.

Nello specifico, NEC offre un’estensione della garanzia di 4 mesi gratuita su tutti i proiettori NEC venduti nella zona EMEA.

L’innovazione nella proiezione ha sempre fatto parte del DNA di NEC. La sua lunga storia nel settore della proiezione cinematografica ha spesso promosso avanzamenti pionieristici a vantaggio degli utenti più mainstream. NEC è l’unico vendor nel settore display in grado di offrire tutte le principali tecnologie display e la videoproiezione rappresenta una pietra miliare della posizione unica detenuta dalla società nel mercato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alain Chamaillard, alla guida della divisione Cinema EMEA & CIS di NEC Display Solutions Europe: «Il cinema digitale per noi è importante! Offriamo una partnership tecnologica duratura, volta a supportare gli operatori del settore cinematografico in modo da offrire ai propri clienti la miglior esperienza possibile, non solo nelle sale, ma attraverso tutto il percorso all’interno del cinema. Siamo contenti di poter compiere questo gesto di sostegno in un frangente così critico. La gente vuole poter tornare a godere del proprio tempo libero e rientrare nelle sale cinematografiche appena potrà sentirsi sicura di farlo».