Exclusive Networks firma l’accordo con Alsid

Exclusive Networks supporta lo sviluppo di una start-up francese specializzata nella protezione di infrastrutture di Active Directory

Exclusive Networks annuncia una nuova partnership con Alsid, una start-up francese di cybersecurity che ha raccolto nel 2019 un round di finanziamento di € 13 milioni per accrescere la sua presenza in Europa, Asia e Stati Uniti.

Fondata nel 2016, Alsid ha progettato e sviluppato una soluzione in cloud per rafforzare le infrastrutture di Active Directory e rilevare gli attacchi mirati in tempo reale. Questa soluzione soddisfa un’esigenza di difesa essenziale di un componente IT critico, l’Active Directory (AD), parte fondamentale dei sistemi informativi aziendali e oggi l’obiettivo principale di tutti gli attacchi informatici su larga scala.

“Collaborando con Exclusive Networks trarremo vantaggio dalla competenza e dalla rete di rivenditori di un distributore leader com Exclusive Networks per supportare al meglio i nostri clienti. Con questo nuovo passo, continuiamo a perseguire il nostro obiettivo di sviluppo su scala internazionale” ha dichiarato Johann Demangeot, VP of Sales, Southern EMEA di Alsid.

“L’Active Directory è stata una parte trascurata per troppo tempo, ma è assolutamente cruciale per qualsiasi infrastruttura di sicurezza informatica” sottolinea Luca Marinelli, CEO e Generale Manager di Exclusive Networks. “Con Alsid ampliamo la nostra offerta per la cybersecurity con una soluzione perfetta per indirizzare e prevenire gli attacchi all’AD. Crediamo che rappresenti una interessante opportunità per i nostri rivenditori per proteggere con soluzioni sempre più specifiche e avanzate le reti dei loro clienti. Siamo pronti a sostenere lo sviluppo sul mercato italiano di questa realtà francese che Exclusive Networks sta supportando anche in altri Paesi”.