Ready Informatica distribuisce la security di AppGuard

AppGuard è una soluzioni per l’endpoint security basata sulla prevenzione e non sul rilevamento/risposta



Ready Informatica, il distributore italiano ad alto valore aggiunto specializzato nelle soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo con AppGuard per la distribuzione delle soluzioni brevettate di EndPoint e Server Security che rivoluzioneranno il modo di ottenere sicurezza nelle aziende di qualunque dimensione e a casa.

La tecnologia brevettata di AppGuard, protezione del sistema operativo mediante l’applicazione delle policy a livello di kernel, funziona sia per le grandi e piccole aziende che per i singoli consumatori.

Premiata protezione per laptop, desktop e server per le aziende, AppGuard impedisce le violazioni bloccando l’esecuzione di processi inappropriati da parte delle applicazioni, ma consente loro di continuare a svolgere le normali azioni, utilizzando le tecnologie brevettate di Isolation ed Inheritance. Applicando i principi zero-trust INTERNAMENTE agli endpoint, AppGuard offre la protezione più avanzata e riduce i costi delle operazioni informatiche.

“Le organizzazioni aziendali e di PMI di tutto il mondo stanno assistendo a un rapido aumento degli attacchi informatici. In molti casi si tratta di attacchi ransomware che crittografano i dati dei server e bloccano le operazioni interne. Dato che questi gruppi operano estensivamente in tutto il mondo, le società necessitano di sentirsi sicuri che i loro dati IT, IOT e di rete siano completamente sicuri e protetti” afferma Maitland Muse, Vicepresidente Esecutivo di Global Channels & Strategic Alliances di AppGuard. “Siamo molto entusiasti di collaborare con Ready Informatica per fornire un approccio preventivo a Cyber Security e aiutare le aziende di tutte le dimensioni a passare prima alla Prevenzione, piuttosto che affidarsi esclusivamente alle soluzioni tradizionali di individuazione e risposta. Mentre il mondo emerge lentamente dalla crisi della pandemia, le organizzazioni non possono permettersi distrazioni dalla loro primaria e urgente attenzione per tornare a un certo senso di normalità. L’intento di AppGuard è di aiutare le aziende a disporre solide basi per la protezione dei dati e IP aziendali, facendo in modo che la capacità di archiviare e condividere informazioni vitali diventi una priorità nei loro sforzi di recupero”.

Ready Informatica sarà subito all’opera per sviluppare il canale italiano per AppGuard organizzando una serie di webinar e training online e quando, speriamo presto, sarà possibile, anche seminari nella propria sede di Casatenovo (Lecco).