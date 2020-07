HPE premia Brevi per le vendite di server

Brevi SpA è stata premiata come Southern Europe SMB Partner of the Year 2020 in occasione del HPE Partner Growth Summit Virtual Experience

A suggello di una partnership in corso da vari anni, ma che nel recente passato ha segnato un autentico cambio di marcia e una crescita nelle vendite davvero esponenziale, HPE ha premiato Brevi come Southern Europe SMB Partner of the Year 2020.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato al distributore orobico in occasione dell’evento HPE Partner Growth Summit Virtual Experience riconosce un incremento di circa il 70% su base annua, per un fatturato 2019 che ha superato i 7,5 milioni di dollari, associato a indicatori altrettanto positivi dal punto di vista qualitativo, in termini di attivazione di nuovi clienti, di espansione geografica e di sviluppo del parco esistente.

In tal senso, Brevi si è contraddistinta all’interno dell’ecosistema dei partner HPE per le prestazioni eccezionali, l’impegno verso l’eccellenza, il focus sulla crescita e sull’innovazione e i traguardi professionali raggiunti.

Come riferito in una nota ufficiale, dietro questi grandi risultati e questo ambito riconoscimento ci sono il grande lavoro, le capacità professionali e tutta la passione di Massimo Tosi, Product Manager del brand HPE in Brevi SpA, che così commenta il premio: «Prima di tutto voglio ringraziare il management e il team di canale HPE e Aruba Italia per il supporto senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Quindi voglio ringraziare il fenomenale team di vendita dei nostri cash&carry, amici e compagni in questa avventura e tutti i partner e clienti che ci hanno dato fiducia negli ultimi anni. Nel prossimo futuro vogliamo continuare a crescere in questo segmento di mercato, vogliamo trovare nuove prospettive e apprendere nuove competenze per essere ancora più competitivi e servire meglio i nostri clienti».

Dal canto suo, Paul Hunter, Senior Vice President della Divisione Worldwide Partner di HPE, ha fatto sapere che: «Sono orgoglioso di dare il giusto riconoscimento ai nostri partner di canale che hanno innalzato il livello del proprio business a standard di eccellenza e dimostrato un impegno costante nei confronti della nostra comune clientela. HPE è impegnata ad abilitare i propri partner con strumenti e soluzioni che diffondano innovazione nel proprio business. Collaborando e crescendo insieme, siamo in grado di produrre i risultati di cui i nostri consumatori hanno bisogno per prosperare».