La soluzione per le video conferenze ha ricevuto l’Internet Telephony Award 2020 e, grazie all’integrazione con l’app Avaya Spaces,

consente di rendere ancora più efficace la collaborazione a distanza tra i dipendenti

Avaya, specialista in soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, ha annunciato Avaya Collaboration Unit, una soluzione di video conferenza all-in-one caratterizzata da facilità d’uso che è stata recentemente premiata con l’ INTERNET TELEPHONY AWARD 2020.

Avaya Collaboration Unit è una piattaforma di nuova generazione che risponde alle crescenti esigenze di collaborazione a distanza e trasforma qualsiasi spazio, da una postazione di lavoro domestica a una affollata meeting room tradizionale, in una sala riunioni abilitata per il cloud. La nuova soluzione all-in-one include videocamera, codec e microfoni integrati e dispone di funzionalità avanzate tra cui il monitoraggio degli altoparlanti, la condivisione di contenuti in modalità wireless e cloud e la registrazione in remoto o in locale. La piattaforma Avaya offre un’esperienza di collaborazione di alto livello per chi vuole lavorare in mobilità, senza la necessità di utilizzare un laptop.

Avaya ha inoltre integrato Avaya Collaboration Unit con la app di collaborazione Avaya Spaces utilizzando la feature Avaya Spaces Room. Avaya Spaces è un’applicazione totalmente cloud, facile da usare e accessibile da qualsiasi luogo per le riunioni e la collaborazione a costi contenuti di team distribuiti geograficamente, che integra voce, video, attività, condivisione di contenuti ed è accessibile da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

Avaya Spaces Room consente di combinare le capacità di comunicazione e collaborazione virtuali di Avaya Spaces con le capacità fisiche di Avaya Collaboration Unit per amplificare i benefici per gli utenti e ottimizzarne l’esperienza sia in ufficio che a casa. L’esperienza di lavoro in team è ancora più funzionale grazie alla possibilità di fruire delle video conferenze su uno schermo più grande.“La perfetta integrazione di Avaya Collaboration Unit e Avaya Spaces è un ottimo esempio di cosa Avaya intende con innovazione: offrire nuove opportunità che migliorano l’esperienza dei dipendenti che collaborano a distanza, da casa o dall’ufficio”, commenta Steve Brock, Marketing Director Avaya.

Avaya Spaces Room include anche la nuova funzione “Hot Rooming” che permette di trasferire gli spazi di lavoro virtuali di lavoro nello spazio fisico scelto dall’utente. In ufficio, i dipendenti possono utilizzare qualsiasi sala riunioni a loro scelta, personalizzarla e quindi partecipare immediatamente al meeting dove sia richiesta la sua presenza. Lo smart worker, una volta tornato a casa, è in grado di trasferire immediatamente la riunione a cui stava partecipando dal suo cellulare a uno schermo più grande. In questo modo, risparmia tempo prezioso e si riduce lo stress normalmente associato ai meeting virtuali.

Avaya Collaboration Unit si dimostra inoltre uno strumento in grado di assicurare la versatilità richiesta per lavorare in remoto con efficacia ed efficienza . Oggi sono il 25% gli smart worker che utilizzano più di un servizio di video conferenza e la tecnologia Avaya “Huddle Hopping” consente di accedere all’applicazione richiesta immediatamente e di fruirne su uno schermo più grande senza necessità di utilizzare il laptop. Lo stesso avviene per le app social preferite che, come noto, utilizzano tutte una grande quantità di contenuti video.

Questa funzionalità amplia anche l’offerta Avaya Huddle as a Service che ora dispone delle solide funzionalità cloud di Avaya Spaces. L’opzione di abbonamento ad Avaya Huddle as a Service consente con un investimento limitato alle aziende di aggiornare e potenziare l’esperienza dei dipendenti che lavorano in ufficio o casa. Quando i dipendenti tornano in ufficio, possono portare con sé i propri dispositivi, oppure l’azienda può semplicemente disdire l’abbonamento al dispositivo.