Dopo RS Integrated Supply nasce RS Safety Solutions

RS, marchio di RS Group, ha annunciato la nascita del nuovo marchio RS Safety Solutions, che combina le competenze del Gruppo nel settore dei dispositivi di protezione individuale (DPI) alle attività di Needlers e Liscombe, entrambe con sede nel Regno Unito.

Si tratta del più recente passo nel percorso di transizione del Gruppo verso il consolidamento dei suoi marchi operativi sotto un’unica e forte identità. A settembre RS Group ha annunciato la fusione delle sue attività globali di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) sotto un unico marchio, RS Integrated Supply.

Una tappa fondamentale del viaggio verso l’eccellenza intrapreso negli ultimi mesi da RS e promosso grazie alla strategia rinominata “The RS Way”, con la quale punta a garantire efficienza, sostenibilità e scalabilità ai suoi stakeholder a livello globale. Il programma di rebranding, che riflette questo profondo rinnovamento, unirà l’azienda sotto “Un marchio. Un team. Una cultura”.

RS Group ha acquisito Needlers (Needlers Limited) e Liscombe (John Liscombe Limited), rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. Entrambe le aziende sono leader nei settori in cui operano: Needlers fornisce DPI e prodotti per l’igiene all’industria alimentare mentre Liscombe si rivolge settori industriali per i quali la sicurezza e la protezione del personale sono prioritari.

Questa sinergia garantisce oltre 300 anni di conoscenza del settore. La nascita di RS Safety Solutions consentirà di sfruttare i rispettivi punti di forza per rispondere alle esigenze dei clienti dei settori manifatturiero e della lavorazione degli alimenti. Inoltre, accrescerà l’enorme potenziale di ciascuna delle due attività e il ruolo di RS come principale attore nel mercato dei DPI.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pete Malpas, President EMEA di RS: «Stiamo procedendo nel percorso di rebranding di tutte le attività di RS, iniziato con il cambio di nome da Electrocomponents a RS Group. Con l’unione di due attività in costante espansione sotto il marchio RS Safety Solutions siamo in grado di offrire un’eccezionale gamma di DPI e prodotti per l’igiene a clienti attuali e nuovi nei settori manifatturiero e della trasformazione alimentare, il tutto con il supporto di RS Group».

Come commentato da Mark Day, Managing Director di RS Safety Solutions: «Il lancio di RS Safety Solutions è un momento per noi estremamente emozionante. I nostri attuali clienti riconosceranno che queste attività fanno ora chiaramente parte di un unico marchio, estremamente noto. Ciò contribuirà a rafforzare la nostra gamma di prodotti e a darci una portata ancora più globale».